Владимир Плющев: «Разин – лицо лиги? Абсурд полнейший, у него было много негативных моментов. Назаров даст 100 очков вперед, если считается, что надо вести себя так»

Владимир Плющев: Разин – лицо лиги? Абсурд полнейший.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал данные опроса, по которым Андрей Разин был назван «лицом КХЛ».

«Спорт-Экспресс» опросил президентов, генменеджеров и спортивных директоров 18 команд лиги. Тренер «Металлурга » стал первым в номинации, опередив хоккеистов Александра Радулова и Владимира Ткачева.

«Я не совсем понимаю номинацию «Лицо КХЛ». Какая-то странная градация. Клубы определили Разина лицом лиги. Если бы они выбирали, кто тянет на звание лучшего тренера или самого популярного, то это я еще бы понял. А лицо лиги – какие-то выдумки.

Я вообще считаю, что не надо никакое лицо выделять. У меня нет такого понятия. Лицо лиги или не лицо лиги... Лицо лиги – это Будда, что ли? Ему теперь крылья приделать и божественный ореол повесить?

Разин – лицо лиги? У него очень много негативных моментов было. В сезоне у него были не очень хорошие ситуации с игроками, с тренерами других команд, колкие высказывания.

Я считаю, что это абсурд полнейший. Не надо доводить до таких глупостей. Если считают, что это лицо и надо себя так вести, тогда Назаров еще сто очков вперед даст однозначно», – сказал Плющев.

