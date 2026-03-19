  • Владимир Плющев: «Разин – лицо лиги? Абсурд полнейший, у него было много негативных моментов. Назаров даст 100 очков вперед, если считается, что надо вести себя так»
Владимир Плющев: «Разин – лицо лиги? Абсурд полнейший, у него было много негативных моментов. Назаров даст 100 очков вперед, если считается, что надо вести себя так»

Владимир Плющев: Разин – лицо лиги? Абсурд полнейший.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал данные опроса, по которым Андрей Разин был назван «лицом КХЛ».

«Спорт-Экспресс» опросил президентов, генменеджеров и спортивных директоров 18 команд лиги. Тренер «Металлурга» стал первым в номинации, опередив хоккеистов Александра Радулова и Владимира Ткачева.

«Я не совсем понимаю номинацию «Лицо КХЛ». Какая-то странная градация. Клубы определили Разина лицом лиги. Если бы они выбирали, кто тянет на звание лучшего тренера или самого популярного, то это я еще бы понял. А лицо лиги – какие-то выдумки.

Я вообще считаю, что не надо никакое лицо выделять. У меня нет такого понятия. Лицо лиги или не лицо лиги... Лицо лиги – это Будда, что ли? Ему теперь крылья приделать и божественный ореол повесить?

Разин – лицо лиги? У него очень много негативных моментов было. В сезоне у него были не очень хорошие ситуации с игроками, с тренерами других команд, колкие высказывания.

Я считаю, что это абсурд полнейший. Не надо доводить до таких глупостей. Если считают, что это лицо и надо себя так вести, тогда Назаров еще сто очков вперед даст однозначно», – сказал Плющев.

10 из 18 руководителей клубов КХЛ считают, что от 3 до 10 команд лиги нарушают правила потолка зарплат. Четверо проголосовали, что в КХЛ таких клубов нет

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
Ну подождите, Назаров - это язык лиги. Так вылизывать главному хоккеисту может только он
Разин индивидуален во всём. Сравнения с кем-либо неуместны.
Назарова не трожь. У него сложный путь за лидером.
Назаров клоун лиги.
Материалы по теме
Разин о 2:6 от «Трактора»: «Проверили молодежь, 6 человек впервые сыграли в КХЛ. С настроем проблем не было. Хочется, чтобы от них было больше пользы»
вчера, 17:21
«Металлург» побил рекорд СКА по голам за одну регулярку КХЛ – 251 шайба
вчера, 15:14
«Металлург» вторым составом сыграет против «Трактора» и «Локомотива». На выезд из основы отправились лишь Набоков, Коробкин, Ткачев, Сиряцкий и Федоров
17 марта, 10:27
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Ванкувером», «Монреаль» в гостях у «Детройта», «Миннесота» примет «Чикаго», «Лос-Анджелес» встретится с «Филадельфией»
сегодня, 12:01
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 12:00Тесты и игры
Макдэвид – лучший игрок мира по мнению руководителей клубов КХЛ. Овечкин – 3-й, Кучеров и Капризов делят 4-е место («СЭ»)
сегодня, 11:57
КХЛ. «Авангард» сыграет с «Северсталью», «Торпедо» примет «Амур»
сегодня, 11:52
Защитник «Спартака» Вишневский об отчислении Ружички: «Я ничего не видел. Полетели в Москву, а его не было – вот и вся ситуация»
сегодня, 11:43
Венгрии не предлагали сыграть с Россией, заявила их федерация. Ротенберг ранее говорил, что стороны близки к матчу
сегодня, 11:16
«Кузнецкие Медведи» сыграют в следующем сезоне МХЛ, заявил гендиректор новокузнецкого «Металлурга»: «Переговоры состоялись, акционеры приняли решение»
сегодня, 11:01
НХЛ не планирует менять формат плей-офф, заявил Беттмэн: «Нам обеспечен невероятный 1-й раунд – лучший из всех видов спорта. Мы получаем больше игр и более длинные серии»
сегодня, 10:45
Овечкин – 12-й в рейтинге игроков НХЛ, которые могут стать свободными агентами. Малкин – 5-й, Так – 1-й, Карлсон – 4-й, Труба – 7-й, Манта – 9-й (Sportsnet)
сегодня, 10:30
Ткачев из «Металлурга» – лучший игрок КХЛ по данным опроса руководителей клубов. Шарипзянов – лучший защитник, Исаев и Серебряков разделили 1-е место среди вратарей
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Сент-Луис» успешно оспорил 3 гола «Калгари» тренерским челленджем – повторение рекорда НХЛ. «Блюз» проиграли 1:2 по буллитам
сегодня, 09:33
Куратор Зала славы о желании Хьюза забрать победную шайбу с финала ОИ-2026: «Она никогда не принадлежала Джеку. Нам ее подарили, есть документы»
сегодня, 08:59
Коул Хатсон – самый молодой защитник «Вашингтона» за 44 года с голом в дебютном матче в НХЛ – 19 лет и 263 дня. Рекорд у Скотта Стивенса – 18 лет и 188 дней
сегодня, 08:43
Макар – 1-й за 34 года защитник с 20+ голами в 3 регулярках НХЛ подряд. У игрока «Колорадо» 20+49 в 67 матчах сезона
сегодня, 07:33
Генменеджер «Эдмонтона» о травме Драйзайтля: «Он отдохнет и будет полон сил к плей-офф. Если все пойдет по плану, Леон пропустит только остаток регулярки»
сегодня, 07:14
Минтюков сделал голевой пас с «Филадельфией». У защитника «Анахайма» 8+11 в 63 матчах сезона НХЛ
сегодня, 06:40
Джек Хьюз с 1+2, Томпсон с 34 сэйвами и Эттинджер с 33 отраженными бросками – звезды дня в НХЛ
сегодня, 05:55
Бардаков сыграл 3:23 с «Далласом» – «минус 1» и 2 минуты штрафа. Форвард «Колорадо» без очков в 17 матчах подряд
сегодня, 05:29
Эрик Карлссон повторил достижение Гончара, набрав 50+ очков в 9 регулярках НХЛ за карьеру. Только у Лидстрема больше среди защитников из Европы – 15 сезонов
сегодня, 04:59
«Каролина» обыграла «Питтсбург» – 6:5 ОТ. Малкин сделал передачу, Кросби набрал 1+1 после травмы, Свечников получил «-3»
сегодня, 02:40
Рекомендуем