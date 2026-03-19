Владимир Плющев: «Разин – лицо лиги? Абсурд полнейший, у него было много негативных моментов. Назаров даст 100 очков вперед, если считается, что надо вести себя так»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал данные опроса, по которым Андрей Разин был назван «лицом КХЛ».
«Спорт-Экспресс» опросил президентов, генменеджеров и спортивных директоров 18 команд лиги. Тренер «Металлурга» стал первым в номинации, опередив хоккеистов Александра Радулова и Владимира Ткачева.
«Я не совсем понимаю номинацию «Лицо КХЛ». Какая-то странная градация. Клубы определили Разина лицом лиги. Если бы они выбирали, кто тянет на звание лучшего тренера или самого популярного, то это я еще бы понял. А лицо лиги – какие-то выдумки.
Я вообще считаю, что не надо никакое лицо выделять. У меня нет такого понятия. Лицо лиги или не лицо лиги... Лицо лиги – это Будда, что ли? Ему теперь крылья приделать и божественный ореол повесить?
Разин – лицо лиги? У него очень много негативных моментов было. В сезоне у него были не очень хорошие ситуации с игроками, с тренерами других команд, колкие высказывания.
Я считаю, что это абсурд полнейший. Не надо доводить до таких глупостей. Если считают, что это лицо и надо себя так вести, тогда Назаров еще сто очков вперед даст однозначно», – сказал Плющев.
