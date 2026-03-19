Венгрии не предлагали сыграть с Россией, заявила их федерация. Ротенберг ранее говорил, что стороны близки к матчу
Венгрии не предлагали сыграть со сборной России по хоккею.
Федерация хоккея Венгрии сообщила, что не получила приглашение на Кубок Первого канала и не обсуждала с Федерацией хоккея России (ФХР) проведение товарищеских матчей между сборными.
– Недавно Роман Ротенберг заявил, что сборная Венгрии может быть приглашена на Кубок Первого канала. Было ли общение по этому вопросу?
– Нет, мы с ними не разговаривали, – сообщил представитель Федерации хоккея Венгрии.
Роман Ротенберг: «Словакия и Венгрия близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа»
Гендиректор ФХР о сборных Словакии и Венгрии на КПК: «Пока не срослось, там всегда много политики. Но звонить финнам я не вижу смысла, а здесь – вижу»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Odds
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
