Венгрии не предлагали сыграть с Россией, заявила их федерация. Ротенберг ранее говорил, что стороны близки к матчу

Венгрии не предлагали сыграть со сборной России по хоккею.

Федерация хоккея Венгрии сообщила, что не получила приглашение на Кубок Первого канала и не обсуждала с Федерацией хоккея России (ФХР) проведение товарищеских матчей между сборными.

– Недавно Роман Ротенберг заявил, что сборная Венгрии может быть приглашена на Кубок Первого канала. Было ли общение по этому вопросу?

– Нет, мы с ними не разговаривали, – сообщил представитель Федерации хоккея Венгрии.

Роман Ротенберг: «Словакия и Венгрия близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа»

Гендиректор ФХР о сборных Словакии и Венгрии на КПК: «Пока не срослось, там всегда много политики. Но звонить финнам я не вижу смысла, а здесь – вижу»