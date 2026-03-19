  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Венгрии не предлагали сыграть с Россией, заявила их федерация. Ротенберг ранее говорил, что стороны близки к матчу
Венгрии не предлагали сыграть с Россией, заявила их федерация. Ротенберг ранее говорил, что стороны близки к матчу

Федерация хоккея Венгрии сообщила, что не получила приглашение на Кубок Первого канала и не обсуждала с Федерацией хоккея России (ФХР) проведение товарищеских матчей между сборными.

– Недавно Роман Ротенберг заявил, что сборная Венгрии может быть приглашена на Кубок Первого канала. Было ли общение по этому вопросу?

– Нет, мы с ними не разговаривали, – сообщил представитель Федерации хоккея Венгрии.

Роман Ротенберг: «Словакия и Венгрия близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа»

Гендиректор ФХР о сборных Словакии и Венгрии на КПК: «Пока не срослось, там всегда много политики. Но звонить финнам я не вижу смысла, а здесь – вижу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Odds
logoСборная Венгрии по хоккею
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoФХР
logoКубок Первого канала
товарищеские матчи
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Перепутал он, Венгрия на финском это Казахстан
Какие венгры и словаки???Это же вчера было.
Сегодня на повестке дня у Романа Ротенберга хоккейная школа в Таиланде!
А завтра первый космический матч на луне или на марсе!
Без меня меня женили.
Ротенберг как обычно фантазирует.
Не читайте новостей утром от РБ, да и вечером то же !
у Ромки сны и сновединия,выдаёт за действительность,фантазер...
Испанский стыд просто. Финский мегамозг блин
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Словакия и Венгрия близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа»
17 марта, 09:39
Роман Ротенберг: «Красная Машина» – традиции, командный дух, энергия побед и уважение к спортивному наследию. Putin Team Russia – стиль, технологичность и российская идентичность»
16 марта, 18:01Фото
Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Мы выиграли золото ОИ в Корее, пока он был президентом ФХР – лучший наш результат в современном хоккее. Основной KPI – победы»
14 марта, 08:10
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем