«Кузнецкие Медведи» сыграют в следующем сезоне МХЛ, заявил гендиректор новокузнецкого «Металлурга»: «Переговоры состоялись, акционеры приняли решение»

«Кузнецкие Медведи» сыграют в следующем сезоне МХЛ.

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга » Андрей Денякин сказал, что «Кузнецкие Медведи » сыграют в следующем сезоне Olimpbet МХЛ.

Ранее появилась информация , что металлургическая и горнодобывающая компания ЕВРАЗ планирует отказаться от финансирования молодежной команды.

Во время интервью Денякину позвонил вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов .

«Переговоры состоялись, акционеры приняли решение, что мы играем. Гарантийное письмо и пакет документов есть. Направляем их для дозаявки команды «Кузнецкие Медведи», – заявил Денякин.

«Кузнецкие Медведи» занимают последнее место в Золотом дивизионе Восточной конференции МХЛ и следующий сезон должны начать в Серебряном дивизионе.

