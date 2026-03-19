«Кузнецкие Медведи» сыграют в следующем сезоне МХЛ, заявил гендиректор новокузнецкого «Металлурга»: «Переговоры состоялись, акционеры приняли решение»
Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин сказал, что «Кузнецкие Медведи» сыграют в следующем сезоне Olimpbet МХЛ.
Ранее появилась информация, что металлургическая и горнодобывающая компания ЕВРАЗ планирует отказаться от финансирования молодежной команды.
Во время интервью Денякину позвонил вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.
«Переговоры состоялись, акционеры приняли решение, что мы играем. Гарантийное письмо и пакет документов есть. Направляем их для дозаявки команды «Кузнецкие Медведи», – заявил Денякин.
«Кузнецкие Медведи» занимают последнее место в Золотом дивизионе Восточной конференции МХЛ и следующий сезон должны начать в Серебряном дивизионе.
