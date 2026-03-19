НХЛ не планирует менять формат плей-офф, заявил Беттмэн: «Нам обеспечен невероятный 1-й раунд – лучший из всех видов спорта. Мы получаем больше игр и более длинные серии»

НХЛ не планирует менять формат плей-офф.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига не планирует менять формат Кубка Стэнли.

Сейчас плей-офф проводится по дивизиональной схеме: в первых двух раундах матчи проходят между командами внутри дивизиона. К ним добавляются клубы, получившие уайлд-кард.

Сейчас в Западной конференции три первых места занимают команды Центрального дивизиона. Две из них сыграют между собой в первом раунде Кубка Стэнли.

«Нас все устраивает. Нам обеспечен невероятный первый раунд плей-офф. Вероятно, лучший из стартовый раунд из всех видов спорта. Благодаря этому формату мы получаем больше игр и более длинные серии.

Всегда можно придраться к определенным моментам в любом сезоне и сказать: «Ну, я бы хотел, чтобы все было по-другому». Но если посмотреть на общую картину, формат работает исключительно хорошо», – сказал Беттмэн.

