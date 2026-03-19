  НХЛ не планирует менять формат плей-офф, заявил Беттмэн: «Нам обеспечен невероятный 1-й раунд – лучший из всех видов спорта. Мы получаем больше игр и более длинные серии»
НХЛ не планирует менять формат плей-офф, заявил Беттмэн: «Нам обеспечен невероятный 1-й раунд – лучший из всех видов спорта. Мы получаем больше игр и более длинные серии»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига не планирует менять формат Кубка Стэнли.

Сейчас плей-офф проводится по дивизиональной схеме: в первых двух раундах матчи проходят между командами внутри дивизиона. К ним добавляются клубы, получившие уайлд-кард.

Сейчас в Западной конференции три первых места занимают команды Центрального дивизиона. Две из них сыграют между собой в первом раунде Кубка Стэнли. 

«Нас все устраивает. Нам обеспечен невероятный первый раунд плей-офф. Вероятно, лучший из стартовый раунд из всех видов спорта. Благодаря этому формату мы получаем больше игр и более длинные серии.

Всегда можно придраться к определенным моментам в любом сезоне и сказать: «Ну, я бы хотел, чтобы все было по-другому». Но если посмотреть на общую картину, формат работает исключительно хорошо», – сказал Беттмэн.

Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
Ну когда в 1/8 финала играют 2 и 3 команда лиги это так себе история. А одни и те же пары из года в год - это не вариант дерби, это скучно
Гэри, мы тут на спортсе давно решили, что ты не прав в этом вопросе, переделывай
Самый правильный вариант 1-8, 2-7 и так далее. Все остальное не так интересно.
да пипец интересно Колорадо против Юты. Просто глаз не оторвать! Или Каролина Бостон очередные 4:1
Предлагаешь командам из зоны "дикой карты" играть между собой?:)
Нынешний формат полностью себя изжил. А то ради чего он создавался (сводить одни и те же команды в ПО ради дерби) уже никому не интересно. Ну вот сыграли Эдмонтон и ЛА 4 раза подряд. Кому то это интересно?
Кого "нас"? Кто эти "мы"? У вас худший 1 (и второй) раунд ПО из всех видов спорта, потому что он сформирован не по спортивному принципу, а по географическому. И учитывая цикличность развития команд, там одни и те же люди встречаются. Придираются не к общим моментам, а в принципе. Плей-ин как в ковид уже просто кричит о своей необходимости. Но престарелому старикану в погоне за интересом нескольких человек плевать на мнение миллионов
Чем это худший? С первого раунда классные зарубы. НБА тот же первый раунд с их бесконечными +30 от фаворитов смотреть вообще смысла никакого. Функционеры НХЛ знают что делают. Публично это не озвучивается, но им очень выгодны встречи лидеров лиги в первых же раундах. Финал смотреть будут даже если Коламбус с Калгари играют, потому что это история. Так что задача насытить первые раунды мясом. И с этим прекрасно справляются. А тот же баскетбол я (и думаю многие) раньше финалов конференций вообще смотреть не начинают: 4-5 матчей первых раундов в большинстве серий превращаются в формальность)
А толку? Если сводить фаворитов в начале, тогда потом финалы конференций превратятся в формальность. Так в прошлом году и было: 4 матча за востоке и 5 на западе.
Сравнивать с баскетом нет смысла, разные виды спорта. Хоккей более командный вид спорта. И там случаев, когда андердог выбивает фаворита гораздо больше.
Интересно то да, но как то не справедливо. Да и если лига позиционирует себя как "любой может выиграть" то заявление о том что в таком формате больше матчей опровергают данный тезис.
Здесь еще есть ещё момент, который в комментариях не учитывается. Повторением одних и тех же соперников НХЛ работает в далёкое будущее создавая хот райвалри. Монреали-Бостоны из ниоткуда не возьмутся. В эпоху оригинальной шестёрки было проще, 6 команд постоянно рубились между собой, что-то да сформировывалось. Сейчас это надо делать вручную. Те же маслята с королями начали так сказать близкое общение когда обменяли Гретцки и можно сказать сейчас это химия продолжается постоянными междусобоями. Те же Флорида-Тампа стали реальным дерби. Бостон - Торонто после 2010-х - супердерби, буду смотреть даже если Бостон будет первым 150 очков, а Торонто последним 50 очков (или наоборот))) Туда же классные райвалри запада: Даллас-Колорадо, Даллас - Вегас, Сент-Луис-Чикаго (Пьетранжело против Кита каайф!) Щас подтянутся анахайм с сан-хосе и мы вечное калифорнийское райвалри получим, обе команды заканчивают перестройку. Детройт-Питтсбург туда же кстати) И до бесконечности. Суть в том, что нужно чтобы каждый день как в АПЛ было хоть одно вкусное соперничество. нынешний плей-офф крайне этому способствует. Даже сейчас уже сформировались классные пары. А что будет к 2030? К 2040? Гэри всё делает правильно!
