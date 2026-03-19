Ткачев из «Металлурга» – лучший игрок КХЛ по данным опроса руководителей клубов. Шарипзянов – лучший защитник, Исаев и Серебряков разделили 1-е место среди вратарей

Форвард «Металлурга» Владимир Ткачев назван лучшим игроком FONBET КХЛ по данным опроса президентов, генменеджеров и спортивных директоров команд лиги. В опросе участвовали представители 18 клубов лиги.

Ткачев получил 6 голосов. Второе место занял Александр Радулов («Локомотив») – 3 голоса, по 2 получили Сэм Анас («Динамо» Минск) и Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Защитник омского клуба возглавил рейтинг лучших защитников лиги – 8 голосов. Вторым стал Даниил Пыленков («Динамо») с 4 голосами, замкнул тройку Мартин Гернат («Локомотив») – 3.

Первое место среди вратарей разделили Даниил Исаев («Локомотив») и Никита Серебряков («Авангард») – по 5 голосов. Третьим стал Максим Дорожко из «Амура» – 2.

10 из 18 руководителей клубов КХЛ считают, что от 3 до 10 команд лиги нарушают правила потолка зарплат. Четверо проголосовали, что в КХЛ таких клубов нет