  • Ткачев из «Металлурга» – лучший игрок КХЛ по данным опроса руководителей клубов. Шарипзянов – лучший защитник, Исаев и Серебряков разделили 1-е место среди вратарей
7

Форвард «Металлурга» Владимир Ткачев назван лучшим игроком FONBET КХЛ по данным опроса президентов, генменеджеров и спортивных директоров команд лиги. В опросе участвовали представители 18 клубов лиги.

Ткачев получил 6 голосов. Второе место занял Александр Радулов («Локомотив») – 3 голоса, по 2 получили Сэм Анас («Динамо» Минск) и Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Защитник омского клуба возглавил рейтинг лучших защитников лиги – 8 голосов. Вторым стал Даниил Пыленков («Динамо») с 4 голосами, замкнул тройку Мартин Гернат («Локомотив») – 3.

Первое место среди вратарей разделили Даниил Исаев («Локомотив») и Никита Серебряков («Авангард») – по 5 голосов. Третьим стал Максим Дорожко из «Амура» – 2.

10 из 18 руководителей клубов КХЛ считают, что от 3 до 10 команд лиги нарушают правила потолка зарплат. Четверо проголосовали, что в КХЛ таких клубов нет

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
В принципе вполне адекватно! Ткачёв на ряду с Анасом два лучших нападающих лиги, дядя Саша только чисто из-за возраста не может занять первое место, хотя по мастерству обоим не уступает это уж точно! Сыграй Спронг полноценный сезон, тоже мог быть ТОП-3 лиги.
По защитникам тоже все логично, добавил бы сюда ещё Миллера! Отличный сезон проводит. И Уолша, который в Барысе кажется чуть ли не единственным светлым пятном, думаю летом борьба за него будет нешуточная между ТОПами.
По вратарям тут и так всё понятно.
Эти звания ерунда . посмотрим от кого будет польза в плэй-офф.
Ткачев вроде и не лучший снайпер и не лучший бомбардир. Почему он опередил того же Энэса или Канцерова? Радулов , для своего возраста вообще топище.
Ответ maximusdevil
Ткачев вроде и не лучший снайпер и не лучший бомбардир. Почему он опередил того же Энэса или Канцерова? Радулов , для своего возраста вообще топище.
При прочих равных просто отдали предпочтение нашему игроку! И потом убери у Минска первую тройку и всё.А у Магнитки играют все звенья!
Ответ Владимир
При прочих равных просто отдали предпочтение нашему игроку! И потом убери у Минска первую тройку и всё.А у Магнитки играют все звенья!
А при чем тут у я Магнитки играют все звенья и номинация лучший нападающий лиги?
