Кожевников об отчислении Ружички: «Классный игрок, помог бы «Спартаку» в плей-офф. Не знаю, что он там не выполнил»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал расторжение контракта между «Спартаком» и Адамом Ружичкой.
Клуб заявил, что причиной стало нарушение контрактных обязательств со стороны игрока. Позднее появилась информация, что словак отказался выходить на матч FONBET КХЛ с «Ак Барсом» 10 марта.
«Не знаю, что там творится, что он там не выполнил, это же надо внутри находиться.
Ружичка – хороший игрок. Неприятно, конечно, в плей‑офф без него идти, он классный игрок и помог бы команде. Но так решили, мы же со стороны ничего сделать не можем», – сказал Кожевников.
Ружечка абсолютно прав .
А Сибуру конечно стоит задуматься о смене менеджеров в Спартаке.
Болелы держитесь.....
UPD: Так про Спартак же речь, всё понятно.