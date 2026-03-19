Кожевников об отчислении Ружички: «Классный игрок, помог бы «Спартаку» в плей-офф. Не знаю, что он там не выполнил»

Кожевников об отчислении Ружички: «Классный игрок, помог бы «Спартаку».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал расторжение контракта между «Спартаком » и Адамом Ружичкой .

Клуб заявил , что причиной стало нарушение контрактных обязательств со стороны игрока. Позднее появилась информация , что словак отказался выходить на матч FONBET КХЛ с «Ак Барсом» 10 марта.

«Не знаю, что там творится, что он там не выполнил, это же надо внутри находиться.

Ружичка – хороший игрок. Неприятно, конечно, в плей‑офф без него идти, он классный игрок и помог бы команде. Но так решили, мы же со стороны ничего сделать не можем», – сказал Кожевников.

