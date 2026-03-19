3

Кожевников об отчислении Ружички: «Классный игрок, помог бы «Спартаку» в плей-офф. Не знаю, что он там не выполнил»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал расторжение контракта между «Спартаком» и Адамом Ружичкой.

Клуб заявил, что причиной стало нарушение контрактных обязательств со стороны игрока. Позднее появилась информация, что словак отказался выходить на матч FONBET КХЛ с «Ак Барсом» 10 марта.

«Не знаю, что там творится, что он там не выполнил, это же надо внутри находиться.

Ружичка – хороший игрок. Неприятно, конечно, в плей‑офф без него идти, он классный игрок и помог бы команде. Но так решили, мы же со стороны ничего сделать не можем», – сказал Кожевников.

Кожевников о России на КМ-2028: «Негодяи‑русофобы в федерациях Швеции, Чехии и Финляндии против. Шведов с детства учат ненавидеть Россию – никак не забудут, что Петр I их развалил»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Но ведь Ружичка иностранец. А Кожева является ярым противником иностранцев в нашем хоккее. Вроде бы наоборот должен радоваться, это же вода на его мельницу. Но похоже спартаковские иностранцы всё-таки ближе и роднее, их жальче, без них тяжельше)))
Эффективные менеджеры Спартака просто подумали что смогут обмануть мамонта, а он взял и ушел как водный человек.
Ружечка абсолютно прав .
А Сибуру конечно стоит задуматься о смене менеджеров в Спартаке.
Болелы держитесь.....
И это всё? Проспался похоже. Надо исправляться, спортс так активность потеряет.

UPD: Так про Спартак же речь, всё понятно.
