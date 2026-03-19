  • Величкин о поддержке «Металлурга» от Малкина: «С Женей неразрывная связь – вели его с нуля, вместе с семьей. Благодаря таланту и характеру он вырос в классного мастера»
Величкин о поддержке «Металлурга» от Малкина: «С Женей неразрывная связь – вели его с нуля, вместе с семьей. Благодаря таланту и характеру он вырос в классного мастера»

Величкин о поддержке «Металлурга» от Малкина: с Женей неразрывная связь.

Бывший вице‑президент «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что у клуба неразрывная связь с форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным, который начинал карьеру в магнитогорской команде.

Ранее клуб выложил фото Малкина в именном юбилейном игровом свитере «Металлурга».

– Перед стартом плей‑офф Малкин пожелал удачи «Металлургу». Насколько важна и ценна такая поддержка для команды? Приятно ли, что Евгений не забывает родной клуб?

– Конечно, с Женей Малкиным неразрывная связь. Человек с нуля начинал ребенком, которого вели все время. Женю сопровождали, мы вели его вместе с семьей, и семье помогали, и ему помогали, вытаскивали. Благодаря своему таланту и характеру Женя вырос в классного мастера.

Эти мастера продолжают расти у нас. Можно назвать большое количество фамилий молодых мальчишек, которые уже сегодня становятся звездами в 20 с небольшим лет, через несколько лет их будет еще больше. И это все идет только на пользу клубу.

В городе, наверное, нет такого мальчишки, который не мечтал бы стать хоккеистом. Все‑таки почти полумиллионный город. Это очень хорошее направление.

Когда‑то в Магнитогорске был популярен футбол, очень популярен был биатлон, даже участников Олимпиады растили. Сегодня это хоккей, он на первом месте, – сказал Величкин.

Малкин о новом контракте с «Питтсбургом»: «Дубас сказал, что надо подождать до лета. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Ответил, что да»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
2 комментария
Человек с нуля начинал ребенком, которого вели все время
Он сбежал от вас поэтому ?))))
