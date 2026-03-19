  • Куратор Зала славы о желании Хьюза забрать победную шайбу с финала ОИ-2026: «Она никогда не принадлежала Джеку. Нам ее подарили, есть документы»
Куратор Зала хоккейной славы Филип Притчард прокомментировал слова Джека Хьюза, который хочет получить победную шайбу, заброшенную им в овертайме финала Олимпиады-2026 против Канады (2:1 ОТ).

Форвард «Нью-Джерси» и сборной США намеревался забрать ее, но не обнаружил на льду после празднования гола. Позднее стало известно, что она находится в Зале славы. Хьюз отреагировал: «Полная хрень. Зачем она им?»

«Шайба никогда не принадлежала Джеку, она передана нам в дар. Для каждого переданного артефакта у нас есть подтверждение и подписанные документы о том, откуда он взялся», – сказал Притчард.

«Конечно, я польщен тем, что шайба находится там. Это самое особенное место в хоккее. Все вышло из-под контроля, я не знал, где шайба. Так что, как есть, так есть», – сказал Хьюз.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
