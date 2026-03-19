Коул Хатсон – самый молодой защитник «Вашингтона» за 44 года с голом в дебютном матче в НХЛ – 19 лет и 263 дня. Рекорд у Скотта Стивенса – 18 лет и 188 дней

Коул Хатсон – 2-й самый молодой защитник «Вашингтона» с голом в дебютном матче.

Защитник «Вашингтона » Коул Хатсон забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой » (4:1). Эта игра была дебютной для американца в лиге.

Хатсон стал самым молодым защитником «Кэпиталс» с 1982 года, забившим гол в первой игре в НХЛ – 19 лет и 263 дня.

Рекорд принадлежит члену Зала хоккейной славы, трехкратному обладателю Кубка Стэнли Скотту Стивенсу – 18 лет и 188 дней в октябре 1982 года.

Хатсон перешел в «Кэпиталс» из NCAA, где за два сезона набрал 80 очков (24+56) в 74 матчах. Он был выбран на драфте НХЛ-2024 под общим 43-м номером.

🚨 Овечкин выбил 25 голов за регулярку в 20-й раз! Невероятно!