Пачкалин об отчислении Ружички: «Надо жестче подходить к иностранцам, чтобы не приезжали только ради денег. Поддерживаю руководство «Спартака» – как можно было отказаться играть?»

Пачкалин об отчислении Ружички: надо жестче подходить к иностранцам.

Бывший нападающий и тренер «Спартака » Виктор Пачкалин прокомментировал расторжение контракта между красно-белыми и Адамом Ружичкой .

Клуб заявил , что причиной стало нарушение контрактных обязательств со стороны игрока. Позднее появилась информация , что словак отказался выходить на матч FONBET КХЛ с «Ак Барсом» 10 марта.

«К сожалению, Адам Ружичка не демонстрировал той игры, которой от него ждали. И причина исключительно в его нежелании. Надо жестче подходить к иностранцам, чтобы не приезжали в Россию исключительно ради денег.

Как можно было отказаться выйти на игру? Как могло такое в голову прийти – бросить команду, своих товарищей прямо перед игрой в Казани? Это не укладывается в голове.

Поддерживаю команду, тренеров и руководство: после такого поступка игрока нельзя было прощать и возвращать в раздевалку», – сказал Пачкалин.

