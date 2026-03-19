  • Пачкалин об отчислении Ружички: «Надо жестче подходить к иностранцам, чтобы не приезжали только ради денег. Поддерживаю руководство «Спартака» – как можно было отказаться играть?»
Пачкалин об отчислении Ружички: «Надо жестче подходить к иностранцам, чтобы не приезжали только ради денег. Поддерживаю руководство «Спартака» – как можно было отказаться играть?»

Пачкалин об отчислении Ружички: надо жестче подходить к иностранцам.

Бывший нападающий и тренер «Спартака» Виктор Пачкалин прокомментировал расторжение контракта между красно-белыми и Адамом Ружичкой.

Клуб заявил, что причиной стало нарушение контрактных обязательств со стороны игрока. Позднее появилась информация, что словак отказался выходить на матч FONBET КХЛ с «Ак Барсом» 10 марта.

«К сожалению, Адам Ружичка не демонстрировал той игры, которой от него ждали. И причина исключительно в его нежелании. Надо жестче подходить к иностранцам, чтобы не приезжали в Россию исключительно ради денег.

Как можно было отказаться выйти на игру? Как могло такое в голову прийти – бросить команду, своих товарищей прямо перед игрой в Казани? Это не укладывается в голове.

Поддерживаю команду, тренеров и руководство: после такого поступка игрока нельзя было прощать и возвращать в раздевалку», – сказал Пачкалин.

«Спартак» расторг Ружичку – за пять дней до плей-офф. Как же так?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
ради чего же им ещё сюда приезжать, борща поесть?😆
Есть радикальное решение проблемы-не платить иностранцам ничего,чтобы не приезжали сюда ради денег!
Для этого надо за границей в спортшколах ввести разговоры о важном, на которых будут рассказывать юным хоккеистам, что играть в Спартаке или ЦСКА - это гордость и честь, а какие-то деньги тут совершенно не важны. Надо предложить Государственной Думе подготовить соответствующий законопроект.
Для этого надо за границей в спортшколах ввести разговоры о важном, на которых будут рассказывать юным хоккеистам, что играть в Спартаке или ЦСКА - это гордость и честь, а какие-то деньги тут совершенно не важны. Надо предложить Государственной Думе подготовить соответствующий законопроект.
Очень надеюсь, что это ирония. По другому не воспринимается.
А ради чего им приезжать???😄🤣
А ради чего они сюда едут? Да и остальные тоже забыюавы ради бегают за шайбой?
У Спартака вечные проблемы с игроками в этом сезоне 😁Что то мне подсказывает,что там управленцы токсичные,а не Ружичка ))
Голдобин, Тодд, Ружечка ...кто следующий?
Надо объяснить иностранцам, что они обязаны играть за идею. Более того, объяснить Овечинкиным и Малкиным, что в целом они должны играть за идею, а вот свою зарплату они могут передать, ну, например, очень умным депутатам.
Какие же они больные...(
Хорошая обстановка в команде))
