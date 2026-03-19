«Динамо» продлило контракт с Сикьюрой на 2 года. У форварда 27+21 в 67 матчах сезона КХЛ

«Динамо» продлило контракт с Сикьюрой.

Московское «Динамо » объявило о продлении договора с нападающим Диланом Сикьюрой на два года.

30-летний канадец проводит второй сезон за бело-голубых. На его счету 48 (27+21) очков в 67 матчах текущего FONBET чемпионата КХЛ при полезности «плюс 2».

«Всего в составе «Динамо» форвард провел 112 матчей и набрал 74 (39+35) балла. Новое соглашение носит односторонний характер», – сказано в сообщении клуба.