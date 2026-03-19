Макар – 1-й за 34 года защитник с 20+ голами в 3 регулярках НХЛ подряд. У игрока «Колорадо» 20+49 в 67 матчах сезона

Защитник «Колорадо» Макар повторил историческое достижение в НХЛ.

Защитник «Колорадо » Кэйл Макар забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом » (1:2 Б). На его счету 69 (20+49) очков в 67 играх сезона.

27-летний канадец забил 20 и более голов в трех регулярках подряд, став первым защитником с 1992 года с подобным результатом.

В чемпионате-1991/92 прервались серии Фила Хаусли (6 сезонов подряд с 20 и более шайбами) и Эла Макинниса (3).

Макар забросил 30 шайб в сезоне-2024/25 и 21 – в чемпионате-2023/24.

