Макар – 1-й за 34 года защитник с 20+ голами в 3 регулярках НХЛ подряд. У игрока «Колорадо» 20+49 в 67 матчах сезона
Защитник «Колорадо» Макар повторил историческое достижение в НХЛ.
Защитник «Колорадо» Кэйл Макар забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (1:2 Б). На его счету 69 (20+49) очков в 67 играх сезона.
27-летний канадец забил 20 и более голов в трех регулярках подряд, став первым защитником с 1992 года с подобным результатом.
В чемпионате-1991/92 прервались серии Фила Хаусли (6 сезонов подряд с 20 и более шайбами) и Эла Макинниса (3).
Макар забросил 30 шайб в сезоне-2024/25 и 21 – в чемпионате-2023/24.
Макар и Маккиннон всю карьеру выглядели как полубоги. Но у них нет преимущества в матчах с лучшими
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
У Макинниса была пушка да, грех не забивать
А вот как маленький Фил столько накидал...
Макар - полунападающий 😁
