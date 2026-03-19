  Генменеджер «Эдмонтона» о травме Драйзайтля: «Он отдохнет и будет полон сил к плей-офф. Если все пойдет по плану, Леон пропустит только остаток регулярки»
Генменеджер «Эдмонтона» о травме Драйзайтля: «Он отдохнет и будет полон сил к плей-офф. Если все пойдет по плану, Леон пропустит только остаток регулярки»

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн прокомментировал травму Леона Драйзайтля.

30-летний немецкий форвард выбыл из-за повреждения нижней части тела. В этом сезоне НХЛ на его счету 97 (35+62) очков в 65 матчах.

«Он отдохнет и будет полон сил к плей-офф. Это будет второй год подряд, когда Леон пропустит некоторое время перед Кубком Стэнли, где он всегда невероятен.

Нужно посмотреть, как пойдет его восстановление, но если все будет по плану, он будет не играть только до конца регулярного чемпионата», – добавил Боумэн.

«Эдмонтон» потерял Драйзайтля до конца регулярки. Что теперь?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
