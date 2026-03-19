  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Капризов о сезоне: «Я не показывал свой лучший хоккей во многих матчах – терял шайбу, не мог забить. Стараюсь найти игру, в плей-офф важна каждая мелочь»
Капризов о сезоне: «Я не показывал свой лучший хоккей во многих матчах – терял шайбу, не мог забить. Стараюсь найти игру, в плей-офф важна каждая мелочь»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился мнением о качестве своей игры в этом сезоне НХЛ.

28-летний россиянин набрал 80 (38+42) очка в 69 матчах при полезности «плюс 8» и 22:23 в среднем на льду.

«Во многих играх этого сезона я не показываю свой лучший хоккей. Все дело в мелочах: я допускаю потери, не могу забить или не сразу играю так, как хочу. Стараюсь найти свою игру. У меня есть еще несколько матчей до плей-офф.

В Кубке Стэнли все по-другому: если ты выигрываешь первый или второй матч, у другой команды все еще есть шанс отыграться в серии. В плей-офф важна каждая мелочь – от всех, а не только от половины команды или кого-то одного. Идем все вместе. Надеюсь, что без травм.

Нужно быть готовым каждый день, к каждой игре», – сказал Капризов.

Капризов сделал ассист в матче с «Чикаго» – 80-е очко в сезоне. У него 0+1, 14 бросков в створ и «минус 3» в последних 3 играх

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoМиннесота
logoКирилл Капризов
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Главное, рекорд установил в определенной области. А забивать и Болди может, чё там...
Говорит игрок одной из лучших команд регулярки, лидер этой команды по голам, передачам и очкам. Этой Миннесоте будет сложно в плофф, но только потому, что проходить придётся Даллас и Колорадо просто для выхода в финал конференции, что лишний раз подчёркивает необходимость возврата перекрёстного плей-офф. Удачи Соте, команда в этом году точно сильнее, но шансы на чашку не очень высокие.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Фетисов о рекордном контракте Капризова: «Кирилл оправдал статус «золотого мальчика» – забивает и ведет за собой. «Миннесота» строит команду, которая сможет выиграть Кубок»
29 декабря 2025, 12:22
29 декабря 2025, 12:22
