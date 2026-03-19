Капризов о сезоне: «Я не показывал свой лучший хоккей во многих матчах – терял шайбу, не мог забить. Стараюсь найти игру, в плей-офф важна каждая мелочь»

Капризов о сезоне: я не показывал свой лучший хоккей во многих играх.

Нападающий «Миннесоты » Кирилл Капризов поделился мнением о качестве своей игры в этом сезоне НХЛ.

28-летний россиянин набрал 80 (38+42) очка в 69 матчах при полезности «плюс 8» и 22:23 в среднем на льду.

«Во многих играх этого сезона я не показываю свой лучший хоккей. Все дело в мелочах: я допускаю потери, не могу забить или не сразу играю так, как хочу. Стараюсь найти свою игру. У меня есть еще несколько матчей до плей-офф.

В Кубке Стэнли все по-другому: если ты выигрываешь первый или второй матч, у другой команды все еще есть шанс отыграться в серии. В плей-офф важна каждая мелочь – от всех, а не только от половины команды или кого-то одного. Идем все вместе. Надеюсь, что без травм.

Нужно быть готовым каждый день, к каждой игре», – сказал Капризов.

Капризов сделал ассист в матче с «Чикаго» – 80-е очко в сезоне. У него 0+1, 14 бросков в створ и «минус 3» в последних 3 играх