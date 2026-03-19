  • Минтюков сделал голевой пас с «Филадельфией». У защитника «Анахайма» 8+11 в 63 матчах сезона НХЛ
Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:3 ОТ).

22-летний россиянин провел на льду 19:44 (из них 4:17 – в меньшинстве), нанес два броска в створ, совершил один перехват, заблокировал два броска и получил 2 минуты штрафа за стычку с Матвеем Мичковым, завершив встречу с полезностью «0».

В этом сезоне Минтюков сыграл в 63 матчах и набрал 19 (8+11) очков при полезности «минус 5» и 18:16 в среднем на льду.

Мичков отказался драться с Минтюковым в матче НХЛ. Защитник «Анахайма» сбросил перчатки, форвард «Филадельфии» уехал от него

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
