Минтюков сделал голевой пас с «Филадельфией». У защитника «Анахайма» 8+11 в 63 матчах сезона НХЛ

Защитник «Анахайма» Минтюков сделал голевой пас с «Филадельфией».

Защитник «Анахайма » Павел Минтюков отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии » (2:3 ОТ).

22-летний россиянин провел на льду 19:44 (из них 4:17 – в меньшинстве), нанес два броска в створ, совершил один перехват, заблокировал два броска и получил 2 минуты штрафа за стычку с Матвеем Мичковым , завершив встречу с полезностью «0».

В этом сезоне Минтюков сыграл в 63 матчах и набрал 19 (8+11) очков при полезности «минус 5» и 18:16 в среднем на льду.

