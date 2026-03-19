Кожевников о России на КМ-2028: «Негодяи‑русофобы в федерациях Швеции, Чехии и Финляндии против. Шведов с детства учат ненавидеть Россию – никак не забудут, что Петр I их развалил»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы России на участие в Кубке мира. Ранее стало известно, что турнир пройдет в Чехии и Канаде в феврале 2028-го.
Чешский журналист Роберт Рампа написал, что сборные Швеции, Чехии и Финляндии будут бойкотировать соревнования в случае допуска россиян. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига не получала такую информацию от этих стран.
– Как оцените шансы России попасть на Кубок мира‑2028?
– НХЛ всегда была за наших хоккеистов. И я двумя руками за это. Но в прессе пишут, что финны, шведы и чехи против. Они просто трусы, боятся, что их победят.
– Может ли потенциальный бойкот повлиять на итоговое решение по допуску нашей команды?
– Как бы мы этого ни хотели, но повлияет. Нужны же команды для участия в турнире. В этих федерациях негодяи‑русофобы сидят. Шведов, например, с детства Россию ненавидеть учат, они никак не забудут, что их Петр I развалил. Да и с чехами все ясно – чистые русофобы. Будут все делать, чтобы нас не было.
А канадцы не против, чтобы мы играли, это все‑таки и деньги для них большие. Так что ребята только за, – сказал Кожевников.
