  • Кожевников о России на КМ-2028: «Негодяи‑русофобы в федерациях Швеции, Чехии и Финляндии против. Шведов с детства учат ненавидеть Россию – никак не забудут, что Петр I их развалил»
Кожевников о России на КМ-2028: «Негодяи‑русофобы в федерациях Швеции, Чехии и Финляндии против. Шведов с детства учат ненавидеть Россию – никак не забудут, что Петр I их развалил»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы России на участие в Кубке мира. Ранее стало известно, что турнир пройдет в Чехии и Канаде в феврале 2028-го.

Чешский журналист Роберт Рампа написал, что сборные Швеции, Чехии и Финляндии будут бойкотировать соревнования в случае допуска россиян. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига не получала такую информацию от этих стран.

– Как оцените шансы России попасть на Кубок мира‑2028?

– НХЛ всегда была за наших хоккеистов. И я двумя руками за это. Но в прессе пишут, что финны, шведы и чехи против. Они просто трусы, боятся, что их победят.

– Может ли потенциальный бойкот повлиять на итоговое решение по допуску нашей команды?

– Как бы мы этого ни хотели, но повлияет. Нужны же команды для участия в турнире. В этих федерациях негодяи‑русофобы сидят. Шведов, например, с детства Россию ненавидеть учат, они никак не забудут, что их Петр I развалил. Да и с чехами все ясно – чистые русофобы. Будут все делать, чтобы нас не было.

А канадцы не против, чтобы мы играли, это все‑таки и деньги для них большие. Так что ребята только за, – сказал Кожевников.

Дэйли о России на Кубке мира: «Не думаю, что мы расходимся во взглядах с финнами, шведами и чехами. Участие будет возможно, если произойдут определенные события»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Учился в университете год в Швеции. Там про Петра мало кто знает. Впрочем как и немцы про ледовое побоище
Ну про Ледовое побоище они знать и не должны, учитывая, что это была стычка на сто человек, мифологизированная советской историографией и Эйзенштейном под тогдашнюю повесточку.
по сути бандитская разборка за сферы влияния вокруг пруда
Боже мой, где таких наркоманов находят? Ну или ,учитывая что это советский спортсмен, алкашей. Вот чет я уверен, что если походить по Стокгольму и поспрашивать шведов (местных, не эмигрантов) про то ,кто такой Петр 1й, уверен половина минимум будет не в курсе кто это
Да какая половина?)))99% не будет не в курсе, всем плевать на какого-то русского царя, который жил лет 300 назад
Как и у нас про Карла XII или даже кайзера Вильгельма)
Я недавно посмотрел документальный фильм, получивший Оскара.Вот там реально с детства учат другие народы ненавидеть.Оруэлл на максималках.
Про Рюрика еще давай!
Так развалил, что бедняги до сих пор в развалинах живут
ну в 17 веке Швеция была очень большой державой, и реально держала за яйца всю Европу. Плохо это или хорошо, но почти у каждой страны есть такая тема - хотят быть великими, большими. от моря до моря и все такое.
Он настолько старый, что играл хоккей еще с петром первым, а теперь настолько болен, что говорит такое.
Пётр Первый нанёс поражение Швеции в Северной войне, в итоге шведы отказались от имперских амбиций. Они Петра скорее бого творить должны за это
Настолько развалились что считаются самым социально сильным капиталистическим государством. В общем загнивающий запад.
Предлагаю русскую классику с немцами на Чудском озере и со шведами на Ижоре. Кожевникова выпустить в первом звене
Весна! Коженя, торжествуя,
Бегуги стопку отправляет в путь
Полёта мысли страсть живую
Она растопит как-нибудь.
