Кожевников о России на КМ-2028: «Негодяи‑русофобы в федерациях Швеции, Чехии и Финляндии против. Шведов с детства учат ненавидеть Россию – никак не забудут, что Петр I их развалил»

Кожевников о России на Кубке мира-2028: негодяи‑русофобы против.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы России на участие в Кубке мира. Ранее стало известно , что турнир пройдет в Чехии и Канаде в феврале 2028-го.

Чешский журналист Роберт Рампа написал , что сборные Швеции, Чехии и Финляндии будут бойкотировать соревнования в случае допуска россиян. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил , что лига не получала такую информацию от этих стран.

– Как оцените шансы России попасть на Кубок мира‑2028?

– НХЛ всегда была за наших хоккеистов. И я двумя руками за это. Но в прессе пишут, что финны, шведы и чехи против. Они просто трусы, боятся, что их победят.

– Может ли потенциальный бойкот повлиять на итоговое решение по допуску нашей команды?

– Как бы мы этого ни хотели, но повлияет. Нужны же команды для участия в турнире. В этих федерациях негодяи‑русофобы сидят. Шведов, например, с детства Россию ненавидеть учат, они никак не забудут, что их Петр I развалил. Да и с чехами все ясно – чистые русофобы. Будут все делать, чтобы нас не было.

А канадцы не против, чтобы мы играли, это все‑таки и деньги для них большие. Так что ребята только за, – сказал Кожевников.

