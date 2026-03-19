Джек Хьюз с 1+2, Томпсон с 34 сэйвами и Эттинджер с 33 отраженными бросками – звезды дня в НХЛ

Джек Хьюз, Логан Томпсон и Джейк Эттинджер – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Третья звезда – вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер , отразивший 33 броска из 34 в матче с «Колорадо» (2:1 Б).

Вторая звезда – голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон с 34 сэйвами после 35 бросков в игре с «Оттавой» (4:1).

Первая звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз с 3 (1+2) очками в матче с «Рейнджерс» (6:3).