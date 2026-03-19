«Айлендерс» подписали контракт с 20-м номером драфта Эйзерманом. Форвард набрал 28 очков в 32 матчах в NCAA в сезоне

«Айлендерс» и Коул Эйзерман подписали контракт.

Нападающий Коул Эйзерман подписал контракт с «Айлендерс ».

19-летний американец заключил трехлетнее соглашение новичка с клубом.

В нынешнем сезоне Эйзерман выступал за университет «Бостона» в студенческой лиге NCAA, набрав 28 (18+10) очков при полезности «минус 9» в 32 матчах.

«Айлендерс» выбрали форварда под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2024.