«Айлендерс» подписали контракт с 20-м номером драфта Эйзерманом. Форвард набрал 28 очков в 32 матчах в NCAA в сезоне
19-летний американец заключил трехлетнее соглашение новичка с клубом.
В нынешнем сезоне Эйзерман выступал за университет «Бостона» в студенческой лиге NCAA, набрав 28 (18+10) очков при полезности «минус 9» в 32 матчах.
«Айлендерс» выбрали форварда под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2024.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
