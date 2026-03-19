  «Айлендерс» подписали контракт с 20-м номером драфта Эйзерманом. Форвард набрал 28 очков в 32 матчах в NCAA в сезоне
«Айлендерс» подписали контракт с 20-м номером драфта Эйзерманом. Форвард набрал 28 очков в 32 матчах в NCAA в сезоне

«Айлендерс» и Коул Эйзерман подписали контракт.

Нападающий Коул Эйзерман подписал контракт с «Айлендерс».

19-летний американец заключил трехлетнее соглашение новичка с клубом.

В нынешнем сезоне Эйзерман выступал за университет «Бостона» в студенческой лиге NCAA, набрав 28 (18+10) очков при полезности «минус 9» в 32 матчах.

«Айлендерс» выбрали форварда под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2024.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Оттавой», «Питтсбург» – с «Каролиной», «Нью-Джерси» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Даллас»
вчера, 23:10Live
Николай Заварухин: «Встроить Спронга в систему «Автомобилиста» было непросто. В оборонительных действиях ему есть над чем работать. Будем стараться подправить это»
вчера, 21:14
Жамнов о 2:3 от ЦСКА: «Есть погрешности, но ребята молодцы – держали удар. Большинство – отдельный разговор, это неприемлемо. Меня это сильно тревожит»
вчера, 20:57
Уил об 1:2: «Если мы не готовы к «Адмиралу», что будет с ЦСКА или Минском? Все игроки «Динамо» будто спали. Хорошо, что есть еще время переосмыслить это»
вчера, 20:46
Миронов о том, что Ружичка отказался играть с «Ак Барсом»: «Интересы команды важнее личных амбиций. Это его дело. Я не могу за него отвечать, он взрослый человек»
вчера, 20:34
Никитин о ЦСКА: «Мы не такая опытная команда, которая пресытилась и ждет плей-офф. Для нас это как первый раз в первый класс. Соперника не выбирали»
вчера, 20:19
Жамнов о расторжении контракта с Ружичкой: «Решение осознанное, не спонтанное, все от спортивного блока. Больше добавить нечего. Так произошло, это уже не вернуть»
вчера, 20:09
ЦСКА одержал 800-ю победу в КХЛ. Команда Никитина обыграла «Спартак» – 3:2 по буллитам
вчера, 19:36
Дэйли о России на Кубке мира: «Не думаю, что мы расходимся во взглядах с финнами, шведами и чехами. Участие будет возможно, если произойдут определенные события»
вчера, 19:27
КХЛ. ЦСКА обыграл «Спартак», «Динамо» Москва уступило «Адмиралу», «Сибирь» победила СКА, «Металлург» проиграл «Трактору»
вчера, 19:09
Лав об игре «Шанхая»: «Не хватает самоотдачи, людей, которым не все равно. У меня есть задача на следующий сезон – готовить хоккеистов. У них должно быть желание развиваться»
вчера, 21:58
Карседо о посещении матча КХЛ: «Невероятный опыт, очень интересный вид спорта, мне понравилось. Болели за «Спартак», будем и дальше ходить на игры, если будет возможность»
вчера, 21:46
Миронов после 2:3 от ЦСКА: «Достаточно много хорошего было, это надо закрепить и перенести в плей-офф. Еще есть чуть-чуть времени поработать над ошибками»
вчера, 21:38
Никитин о плей-офф: «ЦСКА прошел нелегкий путь, команда однозначно росла, стала лучше. Сейчас начинается совершенно другое соревнование»
вчера, 21:26
Браташ о 2:1 с «Динамо»: «Мне понравились первые два периода, в третьем соперник заставил нас обороняться. Приятное чувство, что наконец-то что-то стало получаться»
вчера, 19:55
Вячеслав Козлов об 1:2 от «Адмирала»: «Моменты были, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Наложилась усталость, наверное. Завершающего броска не хватило»
вчера, 19:45
Кравцов о том, что стал лучшим бомбардиром «Трактора» в КХЛ: «После сон-часа проснулся и понял, что пора. Я не особо эмоционален, но в душе очень приятно»
вчера, 18:42
Вязовой о 3:0 с «Нефтехимиком»: «Непростая игра получилась – достаточно бросков было, но мы старались. Нападающие делали свою работу, защитники – свою, я тоже»
вчера, 18:29
Гатиятулин о 4:2 с «Сочи»: «Командная победа. Ввели в состав ребят из обоймы – это тоже часть подготовки к плей-офф. Много времени провели в атаке, создавали хорошие моменты»
вчера, 18:08
Козлов о дубле Алалыкина: «Видимо, рождение ребенка пошло на пользу. Спать начал ложиться вовремя, я так предполагаю. Молодец»
вчера, 17:58
