  • Лав об игре «Шанхая»: «Не хватает самоотдачи, людей, которым не все равно. У меня есть задача на следующий сезон – готовить хоккеистов. У них должно быть желание развиваться»
Лав об игре «Шанхая»: «Не хватает самоотдачи, людей, которым не все равно. У меня есть задача на следующий сезон – готовить хоккеистов. У них должно быть желание развиваться»

Митч Лав высказался об игре «Шанхая».

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав подвел итоги матча против «Автомобилиста» (2:6).

«Мы снова проиграли. С нашей стороны было много выходов «два в одного», других моментов, когда шайба вот-вот должна зайти, но мы или передачу сделать не могли, или бросали плохо. При этом не скажу, что у соперника имелось много шансов, но у него шайба заходила.

Меня больше волнует, что не хватает людей, которым, мягко говоря, не все равно. Не хватает самоотдачи – тех, кто выкладываются на полную.

В моей тренерской карьере это первый случай, когда требуется замотивировать на победы команду, которая в сезоне уже ни на что не претендует. Но ребятам нужно создавать задел на следующий чемпионат, где бы они его не провели – в «Шанхайских Драконах» или где-то еще – презентовать себя на будущее. У меня есть задача на следующий сезон – готовить хоккеистов. У них должно быть такое же желание развиваться.

Попугаев – мастеровитый, быстрый игрок с броском, он талантлив и развивает свой талант. В этой лиге, как мне показалось, он все еще считается молодым. Я рад, что он остается в нашей команде еще на год», – сказал Лав.

«Шанхай» продлил контракт с Попугаевым на год. У форварда 25 очков в 52 матчах сезона

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
