Карседо о посещении матча КХЛ: «Невероятный опыт, очень интересный вид спорта, мне понравилось. Болели за «Спартак», будем и дальше ходить на игры, если будет возможность»

Главный тренер футбольного «Спартака » Хуан Карлос Карседо поделился впечатлениями от посещения матча хоккейного «Спартака».

16 марта тренер посетил домашний матч хоккейной команды против московского «Динамо » (3:4 Б) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Невероятный и классный опыт, очень интересный вид спорта, мне понравилось. Болели за «Спартак», продолжим это делать, будем и дальше ходить на игры, если будет возможность.

13 лет назад мы уже ходили на хоккей, но сейчас ощущалось как в первый раз», – сказал Карседо.