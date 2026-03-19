Карседо о посещении матча КХЛ: «Невероятный опыт, очень интересный вид спорта, мне понравилось. Болели за «Спартак», будем и дальше ходить на игры, если будет возможность»

Хуан Карседо поделился впечатлениями от матча хоккейного «Спартака».

Главный тренер футбольного «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился впечатлениями от посещения матча хоккейного «Спартака».

16 марта тренер посетил домашний матч хоккейной команды против московского «Динамо» (3:4 Б) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Невероятный и классный опыт, очень интересный вид спорта, мне понравилось. Болели за «Спартак», продолжим это делать, будем и дальше ходить на игры, если будет возможность.

13 лет назад мы уже ходили на хоккей, но сейчас ощущалось как в первый раз», – сказал Карседо.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
