Миронов после 2:3 от ЦСКА: «Достаточно много хорошего было, это надо закрепить и перенести в плей-офф. Еще есть чуть-чуть времени поработать над ошибками»

Миронов высказался о поражении «Спартака» от ЦСКА.

Капитан «Спартака» Андрей Миронов высказался после поражения от ЦСКА (2:3 Б).

– На что обращаете внимание в последних матчах?

– Акцент в первую очередь на игру в равных составах. Вторую игру подряд провалили большинство. Была возможность в овертайме «4 на 3» забивать, но, к сожалению, не забили. Достаточно много хорошего было, и это надо закрепить и перенести в плей-офф. Еще есть игра и чуть-чуть времени поработать над ошибками.

– Вам удалось навязать борьбу ЦСКА, особенно в средней зоне. Насколько это важно в преддверии плей-офф?

– Думаю, да. Мы выйдем на сильного соперника, который, скорее всего, так и будет играть. Отлично, что перед плей-офф у нас такие сильные соперники, и у нас есть возможность посмотреть на сильные и слабые стороны и немного подкорректировать свою игру.

– Смотрите на потенциального соперника по плей-офф?

– Для нас самое главное – наша игра. В любом случае, в плей-офф выходим на топового сильного соперника. Самое важное для нас – наладить свою игру, – сказал Миронов.