Никитин о плей-офф: «ЦСКА прошел нелегкий путь, команда однозначно росла, стала лучше. Сейчас начинается совершенно другое соревнование»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об игре команды перед началом плей-офф.

– Довольны состоянием, в котором команда подходит к плей-офф?

– Скажу так: мы прошли нелегкий путь, сейчас начинается совершенно другое соревнование. Задача тренерского штаба – переключить психологически парней на новый этап. Потому что все решается в плей-офф, если ты играешь здорово, получается, что происходящее в регулярном чемпионате тебе шло на пользу.

Результат все определяет. Команда однозначно росла, стала лучше, чем была в начале.

– Обеспечили себе преимущество домашнего льда в первом раунде, насколько для вас, как для тренера, это весомое подспорье?

– Ребятам на собрании сказали, что мы играем не за преимущество, а за ЦСКА. Команда будет готова к плей-офф, без разницы, где начинать, дома или на выезде. Понятно, что дома начинать – преимущество, но, как показывает мой опыт, если оно заслуженное, то помогает, – сказал Никитин.