  • Никитин о плей-офф: «ЦСКА прошел нелегкий путь, команда однозначно росла, стала лучше. Сейчас начинается совершенно другое соревнование»
Никитин высказался об игре ЦСКА перед стартом плей-офф.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об игре команды перед началом плей-офф.

– Довольны состоянием, в котором команда подходит к плей-офф?

– Скажу так: мы прошли нелегкий путь, сейчас начинается совершенно другое соревнование. Задача тренерского штаба – переключить психологически парней на новый этап. Потому что все решается в плей-офф, если ты играешь здорово, получается, что происходящее в регулярном чемпионате тебе шло на пользу.

Результат все определяет. Команда однозначно росла, стала лучше, чем была в начале.

– Обеспечили себе преимущество домашнего льда в первом раунде, насколько для вас, как для тренера, это весомое подспорье?

– Ребятам на собрании сказали, что мы играем не за преимущество, а за ЦСКА. Команда будет готова к плей-офф, без разницы, где начинать, дома или на выезде. Понятно, что дома начинать – преимущество, но, как показывает мой опыт, если оно заслуженное, то помогает, – сказал Никитин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
Жамнов о 2:3 от ЦСКА: «Есть погрешности, но ребята молодцы – держали удар. Большинство – отдельный разговор, это неприемлемо. Меня это сильно тревожит»
34 минуты назад
Уил об 1:2: «Если мы не готовы к «Адмиралу», что будет с ЦСКА или Минском? Все игроки «Динамо» будто спали. Хорошо, что есть еще время переосмыслить это»
45 минут назад
Никитин о ЦСКА: «Мы не такая опытная команда, которая пресытилась и ждет плей-офф. Для нас это как первый раз в первый класс. Соперника не выбирали»
сегодня, 20:19
Николай Заварухин: «Встроить Спронга в систему «Автомобилиста» было непросто. В оборонительных действиях ему есть над чем работать. Будем стараться подправить это за те сроки, что у нас есть»
17 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» – с «Каролиной», «Нью-Джерси» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Даллас»
30 минут назад
Жамнов о 2:3 от ЦСКА: «Есть погрешности, но ребята молодцы – держали удар. Большинство – отдельный разговор, это неприемлемо. Меня это сильно тревожит»
34 минуты назад
Уил об 1:2: «Если мы не готовы к «Адмиралу», что будет с ЦСКА или Минском? Все игроки «Динамо» будто спали. Хорошо, что есть еще время переосмыслить это»
45 минут назад
Миронов о том, что Ружичка отказался играть с «Ак Барсом»: «Интересы команды важнее личных амбиций. Это его дело. Я не могу за него отвечать, он взрослый человек»
57 минут назад
Никитин о ЦСКА: «Мы не такая опытная команда, которая пресытилась и ждет плей-офф. Для нас это как первый раз в первый класс. Соперника не выбирали»
сегодня, 20:19
Жамнов о расторжении контракта с Ружичкой: «Решение осознанное, не спонтанное, все от спортивного блока. Больше добавить нечего. Так произошло, это уже не вернуть»
сегодня, 20:09
ЦСКА одержал 800-ю победу в КХЛ. Команда Никитина обыграла «Спартак» – 3:2 по буллитам
сегодня, 19:36
Дэйли о России на Кубке мира: «Не думаю, что мы расходимся во взглядах с финнами, шведами и чехами. Участие будет возможно, если произойдут определенные события»
сегодня, 19:27
КХЛ. ЦСКА обыграл «Спартак», «Динамо» Москва уступило «Адмиралу», «Сибирь» победила СКА, «Металлург» проиграл «Трактору»
сегодня, 19:09
Браташ о 2:1 с «Динамо»: «Мне понравились первые два периода, в третьем соперник заставил нас обороняться. Приятное чувство, что наконец-то что-то стало получаться»
сегодня, 19:55
Вячеслав Козлов об 1:2 от «Адмирала»: «Моменты были, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Наложилась усталость, наверное. Завершающего броска не хватило»
сегодня, 19:45
Кравцов о том, что стал лучшим бомбардиром «Трактора» в КХЛ: «После сон-часа проснулся и понял, что пора. Я не особо эмоционален, но в душе очень приятно»
сегодня, 18:42
Вязовой о 3:0 с «Нефтехимиком»: «Непростая игра получилась – достаточно бросков было, но мы старались. Нападающие делали свою работу, защитники – свою, я тоже»
сегодня, 18:29
Гатиятулин о 4:2 с «Сочи»: «Командная победа. Ввели в состав ребят из обоймы – это тоже часть подготовки к плей-офф. Много времени провели в атаке, создавали хорошие моменты»
сегодня, 18:08
Козлов о дубле Алалыкина: «Видимо, рождение ребенка пошло на пользу. Спать начал ложиться вовремя, я так предполагаю. Молодец»
сегодня, 17:58
Корешков о 6:2 с «Металлургом»: «Забрали свои 2 очка. Когда надо было, команда добавила. Не сказал бы, что начало у нас было провальным, все было под контролем»
сегодня, 17:46
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 4:2 с «Сочи», Семенов набрал 1+2
сегодня, 16:57
Люзенков о 4:1 со СКА: «Неплохо начали, но во 2-м периоде расслабились: делали выкрутасы, совершили потери. В 3-м собрались и довели матч до победы»
сегодня, 15:54
Форвард СКА Бландиси о Петербурге: «Красивый город. Посетил Исаакиевский собор, еще несколько храмов и Эрмитаж. Это особенное место с большой историей»
сегодня, 14:27
