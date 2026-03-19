Николай Заварухин: «Встроить Спронга в систему «Автомобилиста» было непросто. В оборонительных действиях ему есть над чем работать. Будем стараться подправить это»

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин высказался о победе в матче против «Шанхая » (6:2).

«В предыдущие дни рождения команда мне галстуки дарила, теперь подарила победу, чему я, разумеется, больше рад. Галстук у меня и так есть. А серию из двух поражений нужно было прерывать.

Несмотря на счет, матч получился непростым. Соперник много бросал, нахватали удалений на ровном месте, Галкин , молодец, выручал. Игра мне не нравилась. Ребятам сказал, что в хоккей с мячом играем – туда-сюда гоняем. Понимали, что проводя дома последний матч в сезоне, соперник будет действовать агрессивно, но демонстрировали не ту игру, которую должны были.

Встроить Спронга в систему команды было непросто. Для этого требуется время. В оборонительных действиях ему действительно есть над чем работать. В плей-офф на первом месте командные взаимодействия. Пока не совсем, что нам нужно, но будем стараться подправить это за те сроки, что у нас есть. Надеемся, дальше будет лучше.

Начинать первый раунд против «Салавата Юлаева » лично мне, откровенно говоря, не хотелось бы. Я родом из Уфы, и противостоять родном городу и клубу, где меня воспитали – не то, что мне по душе. Потом еще домой не пустят...» – сказал Заварухин.