Николай Заварухин: «Встроить Спронга в систему «Автомобилиста» было непросто. В оборонительных действиях ему есть над чем работать. Будем стараться подправить это»

Заварухин подвел итоги матча «Автомобилиста» против «Шанхая».

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе в матче против «Шанхая» (6:2).

«В предыдущие дни рождения команда мне галстуки дарила, теперь подарила победу, чему я, разумеется, больше рад. Галстук у меня и так есть. А серию из двух поражений нужно было прерывать.

Несмотря на счет, матч получился непростым. Соперник много бросал, нахватали удалений на ровном месте, Галкин, молодец, выручал. Игра мне не нравилась. Ребятам сказал, что в хоккей с мячом играем – туда-сюда гоняем. Понимали, что проводя дома последний матч в сезоне, соперник будет действовать агрессивно, но демонстрировали не ту игру, которую должны были.

Встроить Спронга в систему команды было непросто. Для этого требуется время. В оборонительных действиях ему действительно есть над чем работать. В плей-офф на первом месте командные взаимодействия. Пока не совсем, что нам нужно, но будем стараться подправить это за те сроки, что у нас есть. Надеемся, дальше будет лучше.

Начинать первый раунд против «Салавата Юлаева» лично мне, откровенно говоря, не хотелось бы. Я родом из Уфы, и противостоять родном городу и клубу, где меня воспитали – не то, что мне по душе. Потом еще домой не пустят...» – сказал Заварухин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Материалы по теме
Вязовой о 3:0 с «Нефтехимиком»: «Непростая игра получилась – достаточно бросков было, но мы старались. Нападающие делали свою работу, защитники – свою, я тоже»
сегодня, 18:29
Определились все пары Кубка Гагарина на Востоке. «Авангард» сыграет с «Нефтехимиком» в 1-м раунде, «Ак Барс» – с «Трактором», «Автомобилист» – с «Салаватом»
сегодня, 16:29
Маккенна – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Athletic. Стенберг – 2-й, Рид – 3-й, Морозов – 23-й, Шилов – 28-й, Щербаков – 39-й, Гашилов – 41-й, Пугачев – 54-й, Федосеев – 56-й
сегодня, 12:55
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» – с «Каролиной», «Нью-Джерси» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Даллас»
49 минут назад
Жамнов о 2:3 от ЦСКА: «Есть погрешности, но ребята молодцы – держали удар. Большинство – отдельный разговор, это неприемлемо. Меня это сильно тревожит»
53 минуты назад
Уил об 1:2: «Если мы не готовы к «Адмиралу», что будет с ЦСКА или Минском? Все игроки «Динамо» будто спали. Хорошо, что есть еще время переосмыслить это»
сегодня, 20:46
Миронов о том, что Ружичка отказался играть с «Ак Барсом»: «Интересы команды важнее личных амбиций. Это его дело. Я не могу за него отвечать, он взрослый человек»
сегодня, 20:34
Никитин о ЦСКА: «Мы не такая опытная команда, которая пресытилась и ждет плей-офф. Для нас это как первый раз в первый класс. Соперника не выбирали»
сегодня, 20:19
Жамнов о расторжении контракта с Ружичкой: «Решение осознанное, не спонтанное, все от спортивного блока. Больше добавить нечего. Так произошло, это уже не вернуть»
сегодня, 20:09
ЦСКА одержал 800-ю победу в КХЛ. Команда Никитина обыграла «Спартак» – 3:2 по буллитам
сегодня, 19:36
Дэйли о России на Кубке мира: «Не думаю, что мы расходимся во взглядах с финнами, шведами и чехами. Участие будет возможно, если произойдут определенные события»
сегодня, 19:27
КХЛ. ЦСКА обыграл «Спартак», «Динамо» Москва уступило «Адмиралу», «Сибирь» победила СКА, «Металлург» проиграл «Трактору»
сегодня, 19:09
ЦСКА гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду
сегодня, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
Карседо о посещении матча КХЛ: «Невероятный опыт, очень интересный вид спорта, мне понравилось. Болели за «Спартак», будем и дальше ходить на игры, если будет возможность»
4 минуты назад
Миронов после 2:3 от ЦСКА: «Достаточно много хорошего было, это надо закрепить и перенести в плей-офф. Еще есть чуть-чуть времени поработать над ошибками»
12 минут назад
Никитин о плей-офф: «ЦСКА прошел нелегкий путь, команда однозначно росла, стала лучше. Сейчас начинается совершенно другое соревнование»
24 минуты назад
Браташ о 2:1 с «Динамо»: «Мне понравились первые два периода, в третьем соперник заставил нас обороняться. Приятное чувство, что наконец-то что-то стало получаться»
сегодня, 19:55
Вячеслав Козлов об 1:2 от «Адмирала»: «Моменты были, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Наложилась усталость, наверное. Завершающего броска не хватило»
сегодня, 19:45
Кравцов о том, что стал лучшим бомбардиром «Трактора» в КХЛ: «После сон-часа проснулся и понял, что пора. Я не особо эмоционален, но в душе очень приятно»
сегодня, 18:42
Вязовой о 3:0 с «Нефтехимиком»: «Непростая игра получилась – достаточно бросков было, но мы старались. Нападающие делали свою работу, защитники – свою, я тоже»
сегодня, 18:29
Гатиятулин о 4:2 с «Сочи»: «Командная победа. Ввели в состав ребят из обоймы – это тоже часть подготовки к плей-офф. Много времени провели в атаке, создавали хорошие моменты»
сегодня, 18:08
Козлов о дубле Алалыкина: «Видимо, рождение ребенка пошло на пользу. Спать начал ложиться вовремя, я так предполагаю. Молодец»
сегодня, 17:58
Корешков о 6:2 с «Металлургом»: «Забрали свои 2 очка. Когда надо было, команда добавила. Не сказал бы, что начало у нас было провальным, все было под контролем»
сегодня, 17:46
Рекомендуем