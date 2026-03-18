  • Жамнов о 2:3 от ЦСКА: «Есть погрешности, но ребята молодцы – держали удар. Большинство – отдельный разговор, это неприемлемо. Меня это сильно тревожит»
Жамнов высказался о поражении «Спартака» от ЦСКА.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после поражения от ЦСКА (2:3 Б).

– Готовили ребят к такой игре. Радует, что все 60 минут старались играть правильно. Да, есть погрешности. Но ребята молодцы – держали удар. Тяжело играть с таким соперником, но ребята на каждом участке старались это делать.

Большинство – отдельный разговор. После матча сказал, что это вообще неприемлемо – большинство в последних двух матчах. Меня это сильно тревожит. Есть те, кто за большинство отвечает, но завтра буду сам с этим разбираться.

– Смотрите в таблицу в концовке регулярки?

– Стараюсь акцентировать внимание на своей игре. Гадать, на кого попадет, смысла не вижу.

– Сегодня не раздевался Александр Георгиев. К плей-офф он успеет вернуться?

– К плей-офф он успевает вернуться. Есть небольшое недомогание, мы не форсируем, – сказал Жамнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
