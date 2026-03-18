Уил об 1:2: «Если мы не готовы к «Адмиралу», что будет с ЦСКА или Минском? Все игроки «Динамо» будто спали. Хорошо, что есть еще время переосмыслить это»
Уил высказался после матча «Динамо» против «Адмирала».
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о поражении от «Адмирала» (1:2).
«Надеюсь, мы будем готовы к плей-офф, потому что сегодня мы не были готовы к «Адмиралу». Мы профессиональные хоккеисты и не должны так играть. Нет никаких оправданий! Это наша работа – выходить и показывать классный хоккей, добиваться результата!
Возможно, лучше проиграть в конце регулярки, чем в плей-офф, но ты никогда не знаешь, что будет впереди. Мы должны всегда показывать высокий уровень, а в этом матче все наши игроки будто спали.
Но если мы не готовы к «Адмиралу», что будет с ЦСКА или Минском? Хорошо, что есть еще время переосмыслить это», – сказал Уил.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем