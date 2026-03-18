  Миронов о том, что Ружичка отказался играть с «Ак Барсом»: «Интересы команды важнее личных амбиций. Это его дело. Я не могу за него отвечать, он взрослый человек»
Миронов о том, что Ружичка отказался играть с «Ак Барсом»: «Интересы команды важнее личных амбиций. Это его дело. Я не могу за него отвечать, он взрослый человек»

Андрей Миронов высказался об уходе Ружички из «Спартака».

Защитник и капитан «Спартака» Андрей Миронов высказался об уходе нападающего Адама Ружички из команды.

Клуб ранее объявил о расторжении договора в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

– Есть много слухов о том, что Ружичка не захотел выходить на матч в Казани, что можете сказать по этому поводу?

– Скажу от команды. В первую очередь интересы команды важнее личных амбиций.

– Не было такого, что он где-то ошибся, а потом прощения попросил?

– Я не буду сейчас все рассказывать, как все было. По-моему, я ответил на вопрос.

– Насколько были шокированы тем, что игрок самовольно решил не принимать участия в матче?

– Это, видимо, его амбиции, его дело. Я не могу за него отвечать, он взрослый человек, значит, он принял такое решение. Тут по-другому приняли решение.

– Вы в карьере встречали подобные эпизоды?

– Много что было, – сказал Миронов.

Ружичка отказался играть с «Ак Барсом», «Спартак» составил на форварда протокол и расторг контракт. Адам «отравлял атмосферу» и не хотел биться за команду («Матч ТВ»)

«Спартак» расторг Ружичку – за пять дней до плей-офф. Как же так?

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Ружичка себя берег перед ЧМ, кто смотрел игры Спартака это подтвердит, был бледным пятном. В ближайшее время станет понятно, почему он так себя повёл. Наверняка есть интерес из НХЛ
Материалы по теме
Никитин о ЦСКА: «Мы не такая опытная команда, которая пресытилась и ждет плей-офф. Для нас это как первый раз в первый класс. Соперника не выбирали»
30 минут назад
Жамнов о расторжении контракта с Ружичкой: «Решение осознанное, не спонтанное, все от спортивного блока. Больше добавить нечего. Так произошло, это уже не вернуть»
40 минут назад
ЦСКА одержал 800-ю победу в КХЛ. Команда Никитина обыграла «Спартак» – 3:2 по буллитам
сегодня, 19:36
Уил об 1:2: «Если мы не готовы к «Адмиралу», что будет с ЦСКА или Минском? Все игроки «Динамо» будто спали. Хорошо, что есть еще время переосмыслить это»
3 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» – с «Каролиной», «Нью-Джерси» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Даллас»
сегодня, 19:45
Никитин о ЦСКА: «Мы не такая опытная команда, которая пресытилась и ждет плей-офф. Для нас это как первый раз в первый класс. Соперника не выбирали»
30 минут назад
Жамнов о расторжении контракта с Ружичкой: «Решение осознанное, не спонтанное, все от спортивного блока. Больше добавить нечего. Так произошло, это уже не вернуть»
40 минут назад
ЦСКА одержал 800-ю победу в КХЛ. Команда Никитина обыграла «Спартак» – 3:2 по буллитам
сегодня, 19:36
Дэйли о России на Кубке мира: «Не думаю, что мы расходимся во взглядах с финнами, шведами и чехами. Участие будет возможно, если произойдут определенные события»
сегодня, 19:27
КХЛ. ЦСКА обыграл «Спартак», «Динамо» Москва уступило «Адмиралу», «Сибирь» победила СКА, «Металлург» проиграл «Трактору»
сегодня, 19:09
ЦСКА гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду
сегодня, 18:58
Игорь Гришин: «Арбитр, который младше меня лет на 30, в не очень вежливой форме ответил мне в игре с «Салаватом»: «Играйте и не лезьте сюда». Неприятно, хотелось бы больше уважения»
сегодня, 18:18
Ларионов об ассистентской нашивке Голдобина: «Он выходит на пик формы, хорошо играет в силу возраста и отдачи. Хочется дать больше ответственности человеку»
сегодня, 17:34
Браташ о 2:1 с «Динамо»: «Мне понравились первые два периода, в третьем соперник заставил нас обороняться. Приятное чувство, что наконец-то что-то стало получаться»
54 минуты назад
Вячеслав Козлов об 1:2 от «Адмирала»: «Моменты были, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Наложилась усталость, наверное. Завершающего броска не хватило»
сегодня, 19:45
Кравцов о том, что стал лучшим бомбардиром «Трактора» в КХЛ: «После сон-часа проснулся и понял, что пора. Я не особо эмоционален, но в душе очень приятно»
сегодня, 18:42
Вязовой о 3:0 с «Нефтехимиком»: «Непростая игра получилась – достаточно бросков было, но мы старались. Нападающие делали свою работу, защитники – свою, я тоже»
сегодня, 18:29
Гатиятулин о 4:2 с «Сочи»: «Командная победа. Ввели в состав ребят из обоймы – это тоже часть подготовки к плей-офф. Много времени провели в атаке, создавали хорошие моменты»
сегодня, 18:08
Козлов о дубле Алалыкина: «Видимо, рождение ребенка пошло на пользу. Спать начал ложиться вовремя, я так предполагаю. Молодец»
сегодня, 17:58
Корешков о 6:2 с «Металлургом»: «Забрали свои 2 очка. Когда надо было, команда добавила. Не сказал бы, что начало у нас было провальным, все было под контролем»
сегодня, 17:46
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 4:2 с «Сочи», Семенов набрал 1+2
сегодня, 16:57
Люзенков о 4:1 со СКА: «Неплохо начали, но во 2-м периоде расслабились: делали выкрутасы, совершили потери. В 3-м собрались и довели матч до победы»
сегодня, 15:54
Форвард СКА Бландиси о Петербурге: «Красивый город. Посетил Исаакиевский собор, еще несколько храмов и Эрмитаж. Это особенное место с большой историей»
сегодня, 14:27
Рекомендуем