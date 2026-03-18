Миронов о том, что Ружичка отказался играть с «Ак Барсом»: «Интересы команды важнее личных амбиций. Это его дело. Я не могу за него отвечать, он взрослый человек»
Защитник и капитан «Спартака» Андрей Миронов высказался об уходе нападающего Адама Ружички из команды.
Клуб ранее объявил о расторжении договора в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.
– Есть много слухов о том, что Ружичка не захотел выходить на матч в Казани, что можете сказать по этому поводу?
– Скажу от команды. В первую очередь интересы команды важнее личных амбиций.
– Не было такого, что он где-то ошибся, а потом прощения попросил?
– Я не буду сейчас все рассказывать, как все было. По-моему, я ответил на вопрос.
– Насколько были шокированы тем, что игрок самовольно решил не принимать участия в матче?
– Это, видимо, его амбиции, его дело. Я не могу за него отвечать, он взрослый человек, значит, он принял такое решение. Тут по-другому приняли решение.
– Вы в карьере встречали подобные эпизоды?
– Много что было, – сказал Миронов.
Ружичка отказался играть с «Ак Барсом», «Спартак» составил на форварда протокол и расторг контракт. Адам «отравлял атмосферу» и не хотел биться за команду («Матч ТВ»)
«Спартак» расторг Ружичку – за пять дней до плей-офф. Как же так?