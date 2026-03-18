Миронов о том, что Ружичка отказался играть с «Ак Барсом»: «Интересы команды важнее личных амбиций. Это его дело. Я не могу за него отвечать, он взрослый человек»

Андрей Миронов высказался об уходе Ружички из «Спартака».

Защитник и капитан «Спартака » Андрей Миронов высказался об уходе нападающего Адама Ружички из команды.

Клуб ранее объявил о расторжении договора в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

– Есть много слухов о том, что Ружичка не захотел выходить на матч в Казани, что можете сказать по этому поводу?

– Скажу от команды. В первую очередь интересы команды важнее личных амбиций.

– Не было такого, что он где-то ошибся, а потом прощения попросил?

– Я не буду сейчас все рассказывать, как все было. По-моему, я ответил на вопрос.

– Насколько были шокированы тем, что игрок самовольно решил не принимать участия в матче?

– Это, видимо, его амбиции, его дело. Я не могу за него отвечать, он взрослый человек, значит, он принял такое решение. Тут по-другому приняли решение.

– Вы в карьере встречали подобные эпизоды?

– Много что было, – сказал Миронов.

Ружичка отказался играть с «Ак Барсом», «Спартак» составил на форварда протокол и расторг контракт. Адам «отравлял атмосферу» и не хотел биться за команду («Матч ТВ»)

«Спартак» расторг Ружичку – за пять дней до плей-офф. Как же так?