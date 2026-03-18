Никитин о ЦСКА: «Мы не такая опытная команда, которая пресытилась и ждет плей-офф. Для нас это как первый раз в первый класс. Соперника не выбирали»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча против «Спартака » (3:2 Б).

Армейцы по итогам регулярного чемпионата гарантировали себе 4-е место в Западной конференции.

– Регулярный чемпионат закончили, понимали состояние парней на распутье. Молодчики, что довели дело до победы.

– Что с Зерновым?

– Доктор сказал, что он готов выйти, но не было необходимости.

– Что случилось в моменте с запросом?

– Это наша ошибка в коммуникации. Я ошибся.

– То есть был повод для просмотра?

– С одной камеры был, с другой – нет.

– На чем делали акцент в последних матчах?

– Мы не такая опытная команда, которая пресытилась и ждет плей-офф. Для нас это как первый раз в первый класс. Соперника не выбирали. Показывали, что этим не нужно заниматься. Элитные спортсмены всегда находят мотивацию, – сказал Никитин.