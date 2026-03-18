Жамнов о расторжении контракта с Ружичкой: «Решение осознанное, не спонтанное, все от спортивного блока. Больше добавить нечего. Так произошло, это уже не вернуть»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался касательно расторжения контракта с нападающим Адамом Ружичкой.
Клуб ранее объявил о расторжении договора в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.
– Ружичка – потеря для вашей команды? Как было принято решение?
– По поводу решения – оно осознанное, не спонтанное, все от спортивного блока. Больше добавить нечего.
Так произошло, это уже не вернуть, – сказал Жамнов.
«Спартак» расторг Ружичку – за пять дней до плей-офф. Как же так?
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Может совпадение, но при Жамнове команда не вылезает из скандалов - Цыплаков, Савиков, Ружичка, не понятных решений - Голдобин, Тодд. Сегодня команда имела возможность стать шестыми, но тренер на последний буллит ставит юниора. Он таблицу смотрел или проиграть Локомотиву и всё спишется, чем тебя вынесит Северсталь... Не вылечился
Этот юниор забил в матче, и не вина Жамнова в том, что Спартак потерял за 1,5 года Савикова, Галимова, Тодда, Цыплакова, Ружичку и Голдобина
