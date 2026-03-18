Жамнов о расторжении контракта с Ружичкой: «Решение осознанное, не спонтанное, все от спортивного блока. Больше добавить нечего. Так произошло, это уже не вернуть»

Жамнов высказался о расторжении контракта с Ружичкой.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался касательно расторжения контракта с нападающим Адамом Ружичкой.

Клуб ранее объявил о расторжении договора в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

– Ружичка – потеря для вашей команды? Как было принято решение?

– По поводу решения – оно осознанное, не спонтанное, все от спортивного блока. Больше добавить нечего.

Так произошло, это уже не вернуть, – сказал Жамнов.

