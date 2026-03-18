Браташ о 2:1 с «Динамо»: «Мне понравились первые два периода, в третьем соперник заставил нас обороняться. Приятное чувство, что наконец-то что-то стало получаться»

Браташ высказался о матче «Адмирала» с «Динамо».

Главный тренер «Адмирала » Олег Браташ высказался о победе в матче с московским «Динамо » со счетом 2:1.

– Хорошая игра. Мне понравились первые два периода, в третьем периоде соперник заставил нас обороняться.

Победа всегда приятна. Я бы не сказал, что прям хлопнули дверью. Приятное чувство, что наконец-то что-то стало получаться.

– Сколько часов в сутки вы спите?

– Если честно, тяжело со сном, потому что не успеваешь акклиматизироваться к одному поясу, уже в другой надо ехать. Мне тяжело, но ребята молодцы, у нас хватает перелетов, смены поясов, но не вижу, чтобы команда физически проседала, – сказал Браташ.