  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Браташ о 2:1 с «Динамо»: «Мне понравились первые два периода, в третьем соперник заставил нас обороняться. Приятное чувство, что наконец-то что-то стало получаться»
1

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о победе в матче с московским «Динамо» со счетом 2:1.

– Хорошая игра. Мне понравились первые два периода, в третьем периоде соперник заставил нас обороняться.

Победа всегда приятна. Я бы не сказал, что прям хлопнули дверью. Приятное чувство, что наконец-то что-то стало получаться.

– Сколько часов в сутки вы спите?

– Если честно, тяжело со сном, потому что не успеваешь акклиматизироваться к одному поясу, уже в другой надо ехать. Мне тяжело, но ребята молодцы, у нас хватает перелетов, смены поясов, но не вижу, чтобы команда физически проседала, – сказал Браташ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАдмирал
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoОлег Браташ
logoКХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Браташ - респект и уважуха , ещё со времён работы в Ладе.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем