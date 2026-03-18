ЦСКА одержал 800-ю победу в КХЛ. Команда Никитина обыграла «Спартак» – 3:2 по буллитам
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей.
ЦСКА обыграл «Спартак» (3:2 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Решающий буллит забросил Николай Коваленко. ЦСКА одержал 800-ю победу в КХЛ.
Кроме того, эта победа стала для клуба 5-й в 6 последних матчах.
Команда тренера Игоря Никитина занимает 4-е место на Западе с 84 очками в 68 играх.
«Спартак» идет 8-м на Западе с 78 баллами в 67 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
Вот Почему А.Жамнов за Три года не подготовил 3 хоккеистов пробивать буллиты?
