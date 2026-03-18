Дэйли о России на Кубке мира: «Не думаю, что мы расходимся во взглядах с финнами, шведами и чехами. Участие будет возможно, если произойдут определенные события»

В НХЛ высказались о возможном бойкоте Кубка мира из-за России.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028.

16 марта лига сообщила , что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. Состав участников турнира официально еще не был объявлен.

Ранее появилась информация о том, что Швеция, Финляндия и Чехия готовы отказаться от участия на Кубке мира в 2028 году в случае участия в нем России.

Дэйли и комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщили, что не получали никаких официальных заявлений от потенциальных стран-участниц Кубка мира об отказе от участия в случае допуска России, передает журналист Эрик Энджелс.

При этом Дэйли отметил: «Мы понимаем, что они чувствуют».

Дэйли добавил, что до окончания ситуации на Украине Россия, вероятно, не сможет участвовать в Кубке мира-2028.

«Я не думаю, что мы расходимся во взглядах с финнами, шведами и чехами относительно участия России. Это будет возможно, если произойдут определенные события. А если определенных событий не произойдет, они, скорее всего, не будут участвовать», – приводит слова Дэйли журналист.