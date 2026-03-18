Кравцов о том, что стал лучшим бомбардиром «Трактора» в КХЛ: «После сон-часа проснулся и понял, что пора. Я не особо эмоционален, но в душе очень приятно»
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов прокомментировал победу в матче против «Металлурга» (6:2).
Форвард набрал свое 235-е очко в этой игре, сделав передачу. Он стал лучшим бомбардиром команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Магнитогорцы играли вторым составом в этом матче.
«Против молодых ребят все равно было тяжело играть, потому что у них нет такой концепции игры, которую обычно показывает команда. У них чересчур много желания и они бегают везде. Поэтому даже с ними тяжелее – чувствуешь, что по мастерству превосходишь, но у молодого, которого ставят в состав, желания намного больше, чем у тех, у кого осталось пару матчей в регулярке.
Мне удалось побить бомбардирский рекорд «Трактора»? Я не особо эмоционален, но все равно в душе очень приятно. Только хотелось забить, но не получилось. Как отнесся к «величайшей погоне»? Поначалу не задумывался, но потом началось и Миша Григоренко постоянно говорил: «Сколько? Сколько?» И все равно в голове сидело.
Сегодня после сон-часа проснулся и понял, что пора. Какие теперь цели? Хочется уже что-то выиграть», – сказал Кравцов.
Кравцов стал лучшим бомбардиром «Трактора» в КХЛ. У форварда 235 очков в 409 играх с учетом плей-офф