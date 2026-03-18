Вязовой о 3:0 с «Нефтехимиком»: «Непростая игра получилась – достаточно бросков было, но мы старались. Нападающие делали свою работу, защитники – свою, я тоже»
Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (3:0).
Голкипер отразил все 39 бросков по своим воротам. Данил Алалыкин сделал дубль.
– Непростая игра получилась – достаточно бросков было, но мы старались. Нападающие делали свою работу, защитники – свою, я тоже.
– Ожидали, что «Нефтехимик» будет так много бросать?
– Они часто много бросают, так что меня это не удивило.
– Как действовали в ситуации с буллитом Белозерова?
– По чутью. А как действует Белозеров я не знал, просто старался его перехитрить.
Алалыкин отдал мне после матча бурек? Я не ожидал, потому что Данил тоже его заслужил. Зря он мне его отдал (улыбается).
– Довольны ли количеством «сухарей» в регулярном чемпионате?
– Не считаю, что «сухари» – главное, к чему нужно стремиться. Самое главное – почаще побеждать!
– Стал известен ваш соперник по плей-офф.
– «Автомобилист» – сильная команда с хорошими вратарями, защитниками и нападающими.
– Хватает ли эмоцией на главную часть сезон?
– Конечно, я пока молодой. Да и на плей-офф не надо настраиваться, все прекрасно все понимают, – сказал Вязовой.