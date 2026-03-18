Игорь Гришин: «Арбитр, который младше меня лет на 30, в не очень вежливой форме ответил мне в игре с «Салаватом»: «Играйте и не лезьте сюда». Неприятно, хотелось бы больше уважения»

Игорь Гришин: хотелось бы больше уважения от судей.

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин после матча против «Салавата Юлаева » (0:3) поделился мыслями о судействе.

– Не могу сказать, что наша команда играла плохо, хорошо двигались. Моментами были быстрее соперника, но что-то с нашей реализацией не работает, а в прошедшем матче вообще не сработало.

Если будем играть так, как в этом матче, имея столько моментов, рано или поздно реализация должна сработать. План на серию против «Ак Барса»? Вернуться домой, отдохнуть, а после поехать туда и начать серию.

– Показалось, что было судейство качественным.

– Хочу сказать, что, может быть, меня будут штрафовать, но хотелось бы больше уважения от судей. Я обратился к судье, попросил позвать главного после одного момента, но арбитр под номером 55 (Дмитрий Шишло – Спортс”), который младше меня лет на 30, в не очень вежливой форме ответил. Такое неприятно.

Это вопрос отношения. Я подошел спокойно попросил, но получил в ответ по типу: «Играйте и не лезьте сюда», – сказал Гришин.

Карандин о КХЛ: «Неадекватное судейство. Можно драться на рукопожатиях, наносить травмы. Нельзя только взаимодействовать с арбитрами, ставить под сомнение их работу»