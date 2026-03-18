  Игорь Гришин: «Арбитр, который младше меня лет на 30, в не очень вежливой форме ответил мне в игре с «Салаватом»: «Играйте и не лезьте сюда». Неприятно, хотелось бы больше уважения»
Игорь Гришин: «Арбитр, который младше меня лет на 30, в не очень вежливой форме ответил мне в игре с «Салаватом»: «Играйте и не лезьте сюда». Неприятно, хотелось бы больше уважения»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после матча против «Салавата Юлаева» (0:3) поделился мыслями о судействе.

– Не могу сказать, что наша команда играла плохо, хорошо двигались. Моментами были быстрее соперника, но что-то с нашей реализацией не работает, а в прошедшем матче вообще не сработало.

Если будем играть так, как в этом матче, имея столько моментов, рано или поздно реализация должна сработать. План на серию против «Ак Барса»? Вернуться домой, отдохнуть, а после поехать туда и начать серию.

– Показалось, что было судейство качественным.

– Хочу сказать, что, может быть, меня будут штрафовать, но хотелось бы больше уважения от судей. Я обратился к судье, попросил позвать главного после одного момента, но арбитр под номером 55 (Дмитрий Шишло – Спортс”), который младше меня лет на 30, в не очень вежливой форме ответил. Такое неприятно.

Это вопрос отношения. Я подошел спокойно попросил, но получил в ответ по типу: «Играйте и не лезьте сюда», – сказал Гришин.

Карандин о КХЛ: «Неадекватное судейство. Можно драться на рукопожатиях, наносить травмы. Нельзя только взаимодействовать с арбитрами, ставить под сомнение их работу»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Молодец, что высказался
И Гришину верится, что так и было, смотрел выпуски на кинопоиске, там арбитры общаются так, что хамло полное они, даже удивлялся, что можно им так разговаривать
Согласен на 100%. Некоторые моменты это просто быдлячий говор. При этом люди не компетентные в большинстве своём. Зато с таким эго, будто бы это они главные на площадке. Ни нормально объяснить, ни нормально поговорить. Вообще такое чувство что некоторые из судей даже правил не знают базовых)
справедливости ради, игроки (да и тренеры) с судьями тоже в выражениях не стесняются.
Правильно, надо на место ставить столь юный обслуживающий персонал!
😂 "Ты просишь играть и лезть сюда, но ты просишь без уважения..." (С) 😁
Смотришь НХЛ,в весьма спорных моментах реф подъезжает и спокойно все объясняет
Смотришь НХЛ,в весьма спорных моментах реф подъезжает и спокойно все объясняет
Гребёнкин уже рассказал, как судьи объясняют всё спокойно в НХЛ
