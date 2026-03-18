Козлов о дубле Алалыкина: «Видимо, рождение ребенка пошло на пользу. Спать начал ложиться вовремя, я так предполагаю. Молодец»

Виктор Козлов высказался о матче «Салавата» с «Нефтехимиком».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов подвел итоги матча с «Нефтехимиком » (3:0).

Вратарь уфимского клуба Семен Вязовой отразил все 39 бросков по своим воротам. Данил Алалыкин сделал дубль.

– Хороший матч, быстрый гол помог нам в этом. В меньшинстве ребята хорошо сыграли, Семен Вязовой провел матч на ноль. Доволен по содержанию игры.

Была пара моментов, когда соперник убегал в контратаки, но мы знали, что они этим славятся. Были готовы к этому, но не до конца: все-таки хорошо они это делают. Отличная атмосфера на трибунах, спасибо, что люди болеют за нас.

– В третьем матче подряд «Салават» рано открывает счет. На сколько это важно, особенно перед плей-офф?

– Это всегда важно. Когда ты забиваешь сразу, то это инициатива, эмоции, уверенность.

– В третьем периоде, может быть, можно было сыграть от обороны или с мыслями о прагматичности?

– Мы вроде и сыграли прагматично, особо контратак не было в нашу сторону.

– Известно, что сыграете в плей-офф с «Автомобилистом». Будет ли матч с «Сочи» чисто для подготовки?

– Да, будет чисто для подготовки.

– Данил Алалыкин наконец-то забил. Что скажете об этом?

– Молодец. Видимо, рождение ребенка пошло на пользу (улыбается). Спать начал ложиться вовремя, я так предполагаю.

– Есть ли понимание, когда вернется Евгений Кузнецов?

– Нет, понимания нет, как и по Владиславу Ефремову, – сказал Козлов.

