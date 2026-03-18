  • Корешков о 6:2 с «Металлургом»: «Забрали свои 2 очка. Когда надо было, команда добавила. Не сказал бы, что начало у нас было провальным, все было под контролем»
Корешков о 6:2 с «Металлургом»: «Забрали свои 2 очка. Когда надо было, команда добавила. Не сказал бы, что начало у нас было провальным, все было под контролем»

Корешков подвел итоги матча «Трактора» против «Металлурга».

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу в матче против «Металлурга» со счетом 6:2.

– Забрали свои два очка. Когда надо было, команда добавила, и главное, что без травм. Мы играли не в оптимальном составе, забили свои голы.

Не сказал бы, что начало у нас было провальным. Контролировали ход первого периода, все было под контролем.

– Кравцов стал лучшим бомбардиром «Трактора» в истории клуба. Как-то поздравили уже?

– Поздравления еще начались на скамейке. Вместе попали в историю – это здорово, – сказал Корешков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
