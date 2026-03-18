Ларионов об ассистентской нашивке Голдобина: «Он выходит на пик формы, хорошо играет в силу возраста и отдачи. Хочется дать больше ответственности человеку»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре форварда Николая Голдобина.
Сегодня СКА проиграл «Сибири» со счетом 1:4. Голдобин вышел с нашивкой ассистента капитана и отметился голом.
– Как Голдобин пришел к роли ассистента после того, как в начале сезона он не попал в состав?
– Понимаем, что Голди выходит на пик формы, хорошо играет в силу возраста и отдачи.
Хочется дать больше ответственности человеку. Решили, что он будет ассистентом, это его первая буква «А» в карьере, он сыграл хороший матч, – сказал Ларионов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
