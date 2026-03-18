  • Ларионов об ассистентской нашивке Голдобина: «Он выходит на пик формы, хорошо играет в силу возраста и отдачи. Хочется дать больше ответственности человеку»
Ларионов высказался об игре Голдобина за СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре форварда Николая Голдобина.

Сегодня СКА проиграл «Сибири» со счетом 1:4. Голдобин вышел с нашивкой ассистента капитана и отметился голом.

– Как Голдобин пришел к роли ассистента после того, как в начале сезона он не попал в состав?

– Понимаем, что Голди выходит на пик формы, хорошо играет в силу возраста и отдачи.

Хочется дать больше ответственности человеку. Решили, что он будет ассистентом, это его первая буква «А» в карьере, он сыграл хороший матч, – сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
Люзенков о 4:1 со СКА: «Неплохо начали, но во 2-м периоде расслабились: делали выкрутасы, совершили потери. В 3-м собрались и довели матч до победы»
сегодня, 15:54
Ларионов об 1:4 от «Сибири»: «1-й период был отвратительным, встряхнули команду во 2-м, появилось сердце в игре, желание. Хороший матч»
сегодня, 15:50
«Металлург» побил рекорд СКА по голам за одну регулярку КХЛ – 251 шайба
сегодня, 15:14
Рекомендуем
Главные новости
Разин о 2:6 от «Трактора»: «Проверили молодежь, 6 человек впервые сыграли в КХЛ. С настроем проблем не было. Хочется, чтобы от них было больше пользы»
17 минут назад
Кросби вернется в состав «Питтсбурга» в матче против «Каролины». Он не играет с 18 февраля из-за травмы
27 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» – с «Каролиной», «Нью-Джерси» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Даллас»
43 минуты назад
«Салават» всухую обыграл «Нефтехимик» – 3:0, Вязовой отразил 39 бросков, Алалыкин сделал дубль
55 минут назад
КХЛ. «Спартак» играет с ЦСКА, «Динамо» Москва – с «Адмиралом», «Сибирь» победила СКА, «Металлург» проиграл «Трактору»
сегодня, 16:30Live
Определились все пары Кубка Гагарина на Востоке. «Авангард» сыграет с «Нефтехимиком» в 1-м раунде, «Ак Барс» – с «Трактором», «Автомобилист» – с «Салаватом»
сегодня, 16:29
КХЛ о Ружичке: «Спартак» направил документы для расторжения контракта по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям. Игроку присвоен статус «закрепленные права»
сегодня, 16:20
Кравцов стал лучшим бомбардиром «Трактора» в КХЛ. У форварда 235 очков в 409 играх с учетом плей-офф
сегодня, 16:07Видео
Ларионов об 1:4 от «Сибири»: «1-й период был отвратительным, встряхнули команду во 2-м, появилось сердце в игре, желание. Хороший матч»
сегодня, 15:50
19-летний защитник «Вашингтона» Коул Хатсон дебютирует в НХЛ в матче с «Оттавой». Он станет 1-м партнером Овечкина по команде, родившимся после дебюта россиянина в лиге
сегодня, 15:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 4:2 с «Сочи», Семенов набрал 1+2
41 минуту назад
Люзенков о 4:1 со СКА: «Неплохо начали, но во 2-м периоде расслабились: делали выкрутасы, совершили потери. В 3-м собрались и довели матч до победы»
сегодня, 15:54
Форвард СКА Бландиси о Петербурге: «Красивый город. Посетил Исаакиевский собор, еще несколько храмов и Эрмитаж. Это особенное место с большой историей»
сегодня, 14:27
Защитник «Северстали» Грегуар: «Наша система работает, мы почти всегда находим способ побеждать. Создали себе хорошую позицию и теперь не паникуем»
сегодня, 13:59
Купер про 3+2 у Кучерова с «Сиэтлом»: «Блестящий игрок. Я видел, как он набрал 1100 очков в НХЛ. Сейчас, наверное, уже 1105»
сегодня, 11:10
Биссоннетт о Кубке мира-2028: «Отсутствие города-хозяина от США – это нелепо. В Европе только что прошла Олимпиада, в 2030-м будет еще одна»
сегодня, 10:40
Назаров о рекорде Шарипзянова: «Дамир начинал у меня. Мальчишка с рюкзачком усердно работал, постоянно улыбался и старался выполнять задание. Мы видим, что получилось»
сегодня, 08:59
«Коламбус» набрал очки в 10 матчах подряд при 6 победах на отрезке. Команда Боунесса отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке
сегодня, 07:58
Глава Департамента безопасности игроков НХЛ Паррос об отстранении Гудаса на 5 игр: «Посчитали, что это адекватное наказание. Процесс отлажен, все решения тщательно обдумываются»
сегодня, 07:30
Элиас Петтерссон прервал серию из 20 игр без голов, дважды забив «Флориде». Он стал 10-м игроком в истории «Ванкувера» с 200+ шайбами в регулярках
сегодня, 06:58
Рекомендуем