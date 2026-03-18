Разин о 2:6 от «Трактора»: «Проверили молодежь, 6 человек впервые сыграли в КХЛ. С настроем проблем не было. Хочется, чтобы от них было больше пользы»
Разин высказался об игре «Металлурга» против «Трактора».
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча против «Трактора» (2:6).
Магнитогорцы играли вторым составом.
«Хотели проверить молодежь. Проверили – сыграли достойно. Ребята пусть почувствуют, что значит, когда не забиваешь ты, забивают тебе, и любая микроошибка приводит к пропущенному голу. Все справедливо. Каждый получил то, что хотел.
Сегодня было всего шесть человек, кто впервые сыграл в КХЛ. 10 человек было из ВХЛ. С настроем проблем не было. Конечно, хочется большего, но ребята знают нашу систему. Для них не было ничего в новинку, но хочется, чтобы от них было больше пользы», – сказал Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
В последнем туре возьмёт две пятерки из Ночной лиги, а в рамку заливщика
В последнем туре возьмёт две пятерки из Ночной лиги, а в рамку заливщика
Хартли поддержит
Нормально так решил раскачать нежную психику Набокова перед плей-офф.
