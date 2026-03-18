  Кросби вернется в состав «Питтсбурга» в матче против «Каролины». Он не играет с 18 февраля из-за травмы
Кросби вернется в состав «Питтсбурга» в матче против «Каролины». Он не играет с 18 февраля из-за травмы

Кросби вернется в состав «Питтсбурга» в матче против «Каролины».

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби вернется в состав команды в матче против «Каролины».

38-летний капитан «Пингвинс» не играет с 18 февраля. Тогда он получил повреждение в четвертьфинале Олимпиады между Канадой и Чехией (4:3 ОТ) после силового приема Радко Гудаса.

Игра с «Каролиной» начнется 19 марта в 02:00 по московскому времени.

В этом сезоне на счету Кросби 59 (27+32) очков в 56 матчах за «Пингвинс» при полезности «плюс 1». 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Сидни Кросби
Сборная Канады по хоккею с шайбой
НХЛ
олимпийский хоккейный турнир
Питтсбург
травмы
Классно 👍 Новость замечательная, ждали очень Сида
Главное здоровья и без травм
Гудаса в пекло
Ответ Даша Л
Гудаса в пекло
Можно просто избить вратарской клюшкой
Ответ Booligan
Можно просто избить вратарской клюшкой
дорого
Отличная новость
Вперёд Сид!!! Ведь ты уже не кид! Ласт дэнс! Станцуйте с Джино как следует!!!
