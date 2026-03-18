Кросби вернется в состав «Питтсбурга» в матче против «Каролины». Он не играет с 18 февраля из-за травмы
38-летний капитан «Пингвинс» не играет с 18 февраля. Тогда он получил повреждение в четвертьфинале Олимпиады между Канадой и Чехией (4:3 ОТ) после силового приема Радко Гудаса.
Игра с «Каролиной» начнется 19 марта в 02:00 по московскому времени.
В этом сезоне на счету Кросби 59 (27+32) очков в 56 матчах за «Пингвинс» при полезности «плюс 1».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Главное здоровья и без травм