«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 4:2 с «Сочи», Семенов набрал 1+2

«Ак Барс» обыграл «Сочи» (4:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий клуба из Казани Кирилл Семенов набрал 3 (1+2) очка.

Эта победа стала для «Ак Барса » 4-й в 5 последних матчах.

Команда тренера Анвара Гатиятулина занимает 3-е место на Востоке с 92 очками в 67 играх.

«Сочи » идет 11-м на Западе с 44 баллами в 67 матчах.

Определились все пары Кубка Гагарина на Востоке. «Авангард» сыграет с «Нефтехимиком» в 1-м раунде, «Ак Барс» – с «Трактором», «Автомобилист» – с «Салаватом»