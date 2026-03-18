«Салават» всухую обыграл «Нефтехимик» – 3:0, Вязовой отразил 39 бросков, Алалыкин сделал дубль

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Нефтехимик» в КХЛ.

«Салават Юлаев » обыграл «Нефтехимик» (3:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь уфимского клуба Семен Вязовой отразил все 39 бросков по своим воротам.

Данил Алалыкин сделал дубль.

«Салават Юлаев» занимает 5-е место на Востоке с 76 очками в 67 играх.

«Нефтехимик» идет 7-м на Востоке с 69 баллами в 67 матчах.

Определились все пары Кубка Гагарина на Востоке. «Авангард» сыграет с «Нефтехимиком» в 1-м раунде, «Ак Барс» – с «Трактором», «Автомобилист» – с «Салаватом»