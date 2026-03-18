  • «Салават» всухую обыграл «Нефтехимик» – 3:0, Вязовой отразил 39 бросков, Алалыкин сделал дубль
7

«Салават» всухую обыграл «Нефтехимик» – 3:0, Вязовой отразил 39 бросков, Алалыкин сделал дубль

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Нефтехимик» в КХЛ.

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» (3:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь уфимского клуба Семен Вязовой отразил все 39 бросков по своим воротам. 

Данил Алалыкин сделал дубль.

«Салават Юлаев» занимает 5-е место на Востоке с 76 очками в 67 играх.

«Нефтехимик» идет 7-м на Востоке с 69 баллами в 67 матчах.

Определились все пары Кубка Гагарина на Востоке. «Авангард» сыграет с «Нефтехимиком» в 1-м раунде, «Ак Барс» – с «Трактором», «Автомобилист» – с «Салаватом»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Вязовой зверь, если в плейофф себя покажет, думаю в нхл уедет 🔥
Ответ Baerrrrrrr
Вязовой зверь, если в плейофф себя покажет, думаю в нхл уедет 🔥
И так уедет, после след сезона
Вязик вообще мощь! 🔥💪 Лучший просто! Ну и Вася стабильно красава по заблокированным!
Хорошая игра Салавата Юлаева! Вязовой сила!
честно говоря, пошёл, пивка купил, раз уж такое событие. Лала полгода не забивал, всё таки
Вязовой просто мастер, но ребята берегите его, если ни дай бог, то о больших задачах в дальнейшем можно и не мечтать.
Кто осенью мог поверить, что на 5 месте в регулярке будем,в своей конфе? Вот и я, если честно не верил. И тут такой расклад! Короче, результатом удовлетворён!
