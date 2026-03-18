  • КХЛ о Ружичке: «Спартак» направил документы для расторжения контракта по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям. Игроку присвоен статус «закрепленные права»
В КХЛ высказались о расторжении контракта между «Спартаком» и Ружичкой.

Пресс-служба КХЛ дала комментарий касательно расторжения контракта между «Спартаком» и Адамом Ружичкой.

Клуб ранее объявил о расторжении договора в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

«Хоккейный клуб «Спартак» в электронной базе ЦИБ КХЛ направил документы для расторжения контракта с нападающим Адамом Ружичкой по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям.

Лига, рассмотрев все приложенные материалы, на основании статьи 32 Правового регламента КХЛ зарегистрировала расторжение контракта игрока и присвоила ему статус «закрепленные права», – говорится в сообщении пресс-службы Фонбет Чемпионата КХЛ.

26-летний словак проводил второй сезон в составе красно-белых. На его счету 40 (16+24) очков за 51 игру в текущем чемпионате.

Ружичка занимает второе место в списке бомбардиров «Спартака» в этом сезоне и третье – в списке снайперов команды. Он пропустил три последних матча в регулярке.

Соглашение форварда с московским клубом было рассчитано до 31 мая 2027 года.

Ружичка отказался играть с «Ак Барсом», «Спартак» составил на форварда протокол и расторг контракт. Адам «отравлял атмосферу» и не хотел биться за команду («Матч ТВ»)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Тоже сорвался ещё после успешного ОИ? ;)
раз уж перед плей-офф выгнали, видимо реально накосячил. ставлю ставку на то, что он нюхнул и спалился
Ответ Radik_2.0
раз уж перед плей-офф выгнали, видимо реально накосячил. ставлю ставку на то, что он нюхнул и спалился
А может бухнул???
Ответ Ренат Бахтеев
А может бухнул???
если бухнул порошок, я очень удивлюсь
