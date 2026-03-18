Кравцов стал лучшим бомбардиром «Трактора» в КХЛ. У форварда 235 очков в 409 играх с учетом плей-офф

Кравцов стал лучшим бомбардиром «Трактора» в КХЛ.

Нападающий «Трактора » Виталий Кравцов набрал 235-е очко и стал лучшим бомбардиром команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Форвард сделал передачу в игре против «Металлурга».

Всего на счету Кравцова теперь 235 (120+115) баллов в 409 играх за «Трактор» с учетом плей-офф.

Он превзошел достижение Антона Глинкина (234 очка).