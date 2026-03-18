  • Кравцов стал лучшим бомбардиром «Трактора» в КХЛ. У форварда 235 очков в 409 играх с учетом плей-офф
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов набрал 235-е очко и стал лучшим бомбардиром команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Форвард сделал передачу в игре против «Металлурга».

Всего на счету Кравцова теперь 235 (120+115) баллов в 409 играх за «Трактор» с учетом плей-офф.

Он превзошел достижение Антона Глинкина (234 очка).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Молодец, конечно. Возможно, не самое великое, но все же достижение.
Виталик молодец. Но раздражает по сути обесценивание всего, что было до КХЛ. Завтра лигу опять переименуют, и что, все, снова всю статистику заново переписывать...
