Люзенков о 4:1 со СКА: «Неплохо начали, но во 2-м периоде расслабились: делали выкрутасы, совершили потери. В 3-м собрались и довели матч до победы»
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался после победы над СКА со счетом 4:1.
– Неплохо начали встречу, но во втором периоде расслабились: начали делать выкрутасы, совершили потери. Это был ужасный период. Но в третьем периоде собрались и довели матч до победы.
– Почему Сергей Широков и Валентин Пьянов были включены в список травмированных?
– Микротравмы, ничего серьезного. Им нужен отдых. Вполне возможно, что они будут играть следующий матч, – сказал Люзенков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем