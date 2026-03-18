Ларионов об 1:4 от «Сибири»: «1-й период был отвратительным, встряхнули команду во 2-м, появилось сердце в игре, желание. Хороший матч»
Ларионов подвел итоги матча СКА с «Сибирью».
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался после матча с «Сибирью» (1:4).
– Хороший матч, хорошее начало, хорошая концовка. Приятно играть с такой поддержкой болельщиков, которая тут всегда ощущается, но неприятно проигрывать. Но этого уже не вернешь.
– По первому периоду сложилось ощущение, что вы не хотите выигрывать, чтобы не попасть на ЦСКА в плей-офф.
– Мы не выбираем соперника, смотрим, как мы играем. Первый период был отвратительным, сказали об этом в раздевалке. Но встряхнули команду во втором периоде, появилось сердце в игре и желание. Хотя для победы нужно играть все три периода.
Мы не смотрим, с кем играем, важнее прийти к плей-офф без потерь. Все эти игры на следующий день после начала плей-офф забудутся, – сказал Ларионов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Уже выбрали- Севу
СКА технично избегает в плейофф ЦСКА.
