  • Ларионов об 1:4 от «Сибири»: «1-й период был отвратительным, встряхнули команду во 2-м, появилось сердце в игре, желание. Хороший матч»
Ларионов подвел итоги матча СКА с «Сибирью».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался после матча с «Сибирью» (1:4).

– Хороший матч, хорошее начало, хорошая концовка. Приятно играть с такой поддержкой болельщиков, которая тут всегда ощущается, но неприятно проигрывать. Но этого уже не вернешь.

– По первому периоду сложилось ощущение, что вы не хотите выигрывать, чтобы не попасть на ЦСКА в плей-офф.

– Мы не выбираем соперника, смотрим, как мы играем. Первый период был отвратительным, сказали об этом в раздевалке. Но встряхнули команду во втором периоде, появилось сердце в игре и желание. Хотя для победы нужно играть все три периода.

Мы не смотрим, с кем играем, важнее прийти к плей-офф без потерь. Все эти игры на следующий день после начала плей-офф забудутся, – сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
«Металлург» побил рекорд СКА по голам за одну регулярку КХЛ – 251 шайба
46 минут назад
СКА проиграл «Сибири» в гостях – 1:4. Армейцы – 6-е на Западе за один матч до конца регулярки
сегодня, 14:57
Форвард СКА Бландиси о Петербурге: «Красивый город. Посетил Исаакиевский собор, еще несколько храмов и Эрмитаж. Это особенное место с большой историей»
сегодня, 14:27
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Металлург» в гостях у «Трактора», «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Динамо» Москва – с «Адмиралом», «Сибирь» победила СКА
18 минут назадLive
19-летний защитник «Вашингтона» Коул Хатсон дебютирует в НХЛ в матче с «Оттавой». Он станет 1-м партнером Овечкина по команде, родившимся после дебюта россиянина в лиге
20 минут назад
«Металлург» побил рекорд СКА по голам за одну регулярку КХЛ – 251 шайба
46 минут назад
СКА проиграл «Сибири» в гостях – 1:4. Армейцы – 6-е на Западе за один матч до конца регулярки
сегодня, 14:57
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» – с «Каролиной», «Нью-Джерси» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Даллас»
сегодня, 14:55
Шевченко о расторжении договора с Ружичкой: «Спартак» требует от игрока 2/3 по контракту за следующий сезон. В этой истории еще не все понятно»
сегодня, 14:43
Ерыкалов об отчислении Ружички: «Спартак» не заплатил за время, когда Адам был в сборной, по одной из версий. Другой камень преткновения – бонусы в 30 млн»
сегодня, 14:13
Ружичка отказался играть с «Ак Барсом», «Спартак» составил на форварда протокол и расторг контракт. Адам «отравлял атмосферу» и не хотел биться за команду («Матч ТВ»)
сегодня, 13:44
Роман Ротенберг: «Коллекцию одежды Putin Team и «Красной машины» покажут на Московской неделе моды. Будем лучше Nike и Adidas – эти бренды ушли из России, слава богу»
сегодня, 13:30
Агент Ружички об отчислении игрока из «Спартака»: «Будем защищать права в юридическом поле, действуя в соответствии с регламентом»
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Люзенков о 4:1 со СКА: «Неплохо начали, но во 2-м периоде расслабились: делали выкрутасы, совершили потери. В 3-м собрались и довели матч до победы»
6 минут назад
Форвард СКА Бландиси о Петербурге: «Красивый город. Посетил Исаакиевский собор, еще несколько храмов и Эрмитаж. Это особенное место с большой историей»
сегодня, 14:27
Защитник «Северстали» Грегуар: «Наша система работает, мы почти всегда находим способ побеждать. Создали себе хорошую позицию и теперь не паникуем»
сегодня, 13:59
Купер про 3+2 у Кучерова с «Сиэтлом»: «Блестящий игрок. Я видел, как он набрал 1100 очков в НХЛ. Сейчас, наверное, уже 1105»
сегодня, 11:10
Биссоннетт о Кубке мира-2028: «Отсутствие города-хозяина от США – это нелепо. В Европе только что прошла Олимпиада, в 2030-м будет еще одна»
сегодня, 10:40
Назаров о рекорде Шарипзянова: «Дамир начинал у меня. Мальчишка с рюкзачком усердно работал, постоянно улыбался и старался выполнять задание. Мы видим, что получилось»
сегодня, 08:59
«Коламбус» набрал очки в 10 матчах подряд при 6 победах на отрезке. Команда Боунесса отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке
сегодня, 07:58
Глава Департамента безопасности игроков НХЛ Паррос об отстранении Гудаса на 5 игр: «Посчитали, что это адекватное наказание. Процесс отлажен, все решения тщательно обдумываются»
сегодня, 07:30
Элиас Петтерссон прервал серию из 20 игр без голов, дважды забив «Флориде». Он стал 10-м игроком в истории «Ванкувера» с 200+ шайбами в регулярках
сегодня, 06:58
Василевский вышел на чистое 1-е место по победам в сезоне НХЛ (31), отразив 16 из 18 бросков «Сиэтла». Он обошел Веймелку из «Юты»
сегодня, 06:45
Рекомендуем