19-летний защитник «Вашингтона» Коул Хатсон дебютирует в НХЛ в матче с «Оттавой». Он станет 1-м партнером Овечкина по команде, родившимся после дебюта россиянина в лиге
«Кэпиталс» выбрали игрока во втором раунде под общим 43-м номером драфта НХЛ 2024 года.
Клуб подписал контракт новичка с Хатсоном 15 марта.
Как отметил журналист Майк Фогель, Хатсон станет первым партнером Александра Овечкина по команде, родившимся после дебюта россиянина в НХЛ.
Защитник родился 28 июня 2006 года, Овечкин дебютировал в лиге 5 октября 2005 года.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Тарика Эль-Башира
Асистенстких хет трик. С двух передачь которого Махалыч выбьет 1000. Победа Вашингтона после третей передачи. Дебют о котором можно только мечтать!☝️🤭😁🤣
