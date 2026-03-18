«Металлург» побил рекорд СКА по голам за одну регулярку КХЛ – 251 шайба

«Металлург» побил рекорд результативности за одну регулярку КХЛ.

Шайба форварда Владимира Ткачева в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:2, 2-й период) стала 250-й для «Металлурга» в регулярке-2025/26.

Таким образом, клуб установил новый рекорд результативности за один регулярный чемпионат. Предыдущее лучшее достижение было установлено СКА в сезоне 2016/17 – 249 шайб.

Всего в активе «Металлурга» уже 251 гол. Вторую шайбу клуба в матче с «Трактором» забросил Ярослав Мухранов.