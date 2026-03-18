«Металлург» побил рекорд СКА по голам за одну регулярку КХЛ – 251 шайба
Шайба форварда Владимира Ткачева в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:2, 2-й период) стала 250-й для «Металлурга» в регулярке-2025/26.
Таким образом, клуб установил новый рекорд результативности за один регулярный чемпионат. Предыдущее лучшее достижение было установлено СКА в сезоне 2016/17 – 249 шайб.
Всего в активе «Металлурга» уже 251 гол. Вторую шайбу клуба в матче с «Трактором» забросил Ярослав Мухранов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
60 тогда и 68 сейчас. Существенно, чтобы не сравнивать не глядя.