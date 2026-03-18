17

«Металлург» побил рекорд СКА по голам за одну регулярку КХЛ – 251 шайба

«Металлург» побил рекорд результативности за одну регулярку КХЛ.

«Металлург» установил новый рекорд результативности за один регулярный чемпионат.

Шайба форварда Владимира Ткачева в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:2, 2-й период) стала 250-й для «Металлурга» в регулярке-2025/26.

Таким образом, клуб установил новый рекорд результативности за один регулярный чемпионат. Предыдущее лучшее достижение было установлено СКА в сезоне 2016/17 – 249 шайб.

Всего в активе «Металлурга» уже 251 гол. Вторую шайбу клуба в матче с «Трактором» забросил Ярослав Мухранов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
logoМеталлург Мг
рекорды
logoАндрей Разин
logoВладимир Ткачев 1995
logoКХЛ
logoСКА
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Магнитка в этом сезоне добавила в свою копилку наград впервые завоевав кубок континента ещё и бонусом рекорд по шайба! Теперь у Магнитки все награды есть!
Ответ Владимир
Магнитка в этом сезоне добавила в свою копилку наград впервые завоевав кубок континента ещё и бонусом рекорд по шайба! Теперь у Магнитки все награды есть!
Еще может быть 1рекорд. Если победят Локо, станет 107очков. Рекорд у ЦСКА—106 в 2019г. Но Разин на последний матч выпустит детей, он не хочет чтоб команда была в форме и в тонусе перед матчами с Сибирью.
Ответ Xell
Еще может быть 1рекорд. Если победят Локо, станет 107очков. Рекорд у ЦСКА—106 в 2019г. Но Разин на последний матч выпустит детей, он не хочет чтоб команда была в форме и в тонусе перед матчами с Сибирью.
Самое главное что не придется мотаться на дальний восток!!
И еще и улучшил))
где то заплакал один роттенберг
Нынче и матчей больше
Ответ Владимир Ночевной
Нынче и матчей больше
Это все понятно. Но так можно любой рекорд оспорить. Например. Я считаю 105очков Металлурга сейчас круче, чем 106очков ЦСКА в 2019)) Потому что ЦСКА играл в слабой плюшевой Западной конференции, где был только ЦСКА и СКА годами. А Металлург играет в Сильнейшей Конференции Лиги, в Восточной. Более того, у Металлурга сильнейший дивизион в Лиге—Ак Барс, Трактор, Автомобилист, Нефтехимик.
А игр сколько?

60 тогда и 68 сейчас. Существенно, чтобы не сравнивать не глядя.
Ответ Венера Виллендорфская
А игр сколько? 60 тогда и 68 сейчас. Существенно, чтобы не сравнивать не глядя.
СКА тогда столько забросил за 60 матчей.
Ответ Венера Виллендорфская
А игр сколько? 60 тогда и 68 сейчас. Существенно, чтобы не сравнивать не глядя.
В той регулярке 60 игр было.
Могли бы и количество игр указать. В той регулярке было по 60 игр, рекорд побит в 67
Ответ Evgeny Trifonov
Могли бы и количество игр указать. В той регулярке было по 60 игр, рекорд побит в 67
Да, но это все равно рекорд, потому что 251шайба больше, чем 249 а у Ска в Среднем больше показатель забитых голов за игру. Но рекорд по забитым, теперь у Металлурга))
На каждую Красную машину, есть другая—Стальная)
скатывается колбаса без великого тренера
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
