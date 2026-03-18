СКА проиграл «Сибири» в гостях – 1:4. Армейцы – 6-е на Западе за один матч до конца регулярки

СКА проиграл «Сибири» в матче FONBET КХЛ.

СКА уступил «Сибири » в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ. В составе победителей 29 бросков из 30 отразил вратарь Антон Красоткин .

СКА проиграл второй матч подряд и занимает шестое место в Западной конференции, набрав 79 очков за 67 игр. «Сибири» идет восьмой на Востоке – 67 баллов после 67 матчей.

Заключительный матч в регулярке армейцы проведут дома 20 марта с «Шанхаем», «Сибирь» в тот же день примет «Барыс».