СКА проиграл «Сибири» в гостях – 1:4. Армейцы – 6-е на Западе за один матч до конца регулярки
СКА проиграл «Сибири» в матче FONBET КХЛ.
СКА уступил «Сибири» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ. В составе победителей 29 бросков из 30 отразил вратарь Антон Красоткин.
СКА проиграл второй матч подряд и занимает шестое место в Западной конференции, набрав 79 очков за 67 игр. «Сибири» идет восьмой на Востоке – 67 баллов после 67 матчей.
Заключительный матч в регулярке армейцы проведут дома 20 марта с «Шанхаем», «Сибирь» в тот же день примет «Барыс».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Сибирь отлично проводит конец регулярки. Спасибо команде за победы над Авангардом, ЦСКА и СКА, молодцы!
Сибирь поймала свой кураж, Метталургу просто не будет, потрепет нервы как минимум
Все решит скамейка)) Потому что единственный шанс пройти Металлург, это сделать быстро, пока он сырой. Чем больше игр в серии, тем больше шансов у Металлурга, за счет глубины состава. Но это нереально. Ни Лиге не нужно, ни Рашникову 0—4 или 1—4.Поэтому Сибирь поборется, но думаю Металлург возьмет серию 4—2.
Там ещё Нефтехимик под вопросом)
Сибирь с победой👍
Динамо Москва против ЦСКА?
Похоже уже никуда и не деться ни Динамо, ни ЦСКА, встреча неизбежна, вопрос только на чьем льду начнут, хотя все одно в Москве.
Ларик хитрый, решил раз у Северстали три раза в сезоне выиграли, значит и в плей-офф прокатит, но не так всё просто и многие выбирая соперника, ложились в первом раунде
сибирь молодцы, дадут бой магнитам, благо там разин решил растренить всю команду, дав недельный отдых перед плей-офф🤣🤣🤣
