Шевченко о расторжении договора с Ружичкой: «Спартак» требует от игрока 2/3 по контракту за следующий сезон. В этой истории еще не все понятно»

Шевченко об отчислении Ружички: «Спартак» требует 2/3 от контракта за 2027-й год.

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко поделился подробностями расторжения договора между «Спартаком » и Адамом Ружичкой .

Красно-белые заявили , что причиной стало нарушение контрактных обязательств со стороны игрока. Позднее появилась информация , что словак отказался выходить на матч FONBET КХЛ с «Ак Барсом».

«По моим данным, в этой истории еще не все понятно. Клуб требует от игрока 2/3 от контракта за следующий сезон», – написал Шевченко в соцсетях.

Соглашение Ружички со «Спартаком» было рассчитано до 31 мая 2027 года. Сообщалось , что зарплата 26-летнего форварда составляет 45 млн рублей за сезон.

В этом сезоне он провел 51 матч в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков при полезности «минус 13».

