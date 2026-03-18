Шевченко о расторжении договора с Ружичкой: «Спартак» требует от игрока 2/3 по контракту за следующий сезон. В этой истории еще не все понятно»
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко поделился подробностями расторжения договора между «Спартаком» и Адамом Ружичкой.
Красно-белые заявили, что причиной стало нарушение контрактных обязательств со стороны игрока. Позднее появилась информация, что словак отказался выходить на матч FONBET КХЛ с «Ак Барсом».
«По моим данным, в этой истории еще не все понятно. Клуб требует от игрока 2/3 от контракта за следующий сезон», – написал Шевченко в соцсетях.
Соглашение Ружички со «Спартаком» было рассчитано до 31 мая 2027 года. Сообщалось, что зарплата 26-летнего форварда составляет 45 млн рублей за сезон.
В этом сезоне он провел 51 матч в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков при полезности «минус 13».
Ерыкалов об отчислении Ружички: «Спартак» не заплатил за время, когда Адам был в сборной, по одной из версий. Другой камень преткновения – бонусы в 30 млн»
То есть когда клуб расторгает контракт по своей инициативе,то тут не предусмотрено никаких санкций(как авангард,когда подписал Блейкера и расторг)а тут надо выплату требуют 😀