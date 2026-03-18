Форвард СКА Бландиси о Петербурге: «Красивый город. Посетил Исаакиевский собор, еще несколько храмов и Эрмитаж. Это особенное место с большой историей»

Форвард СКА Бландиси о Петербурге: Эрмитаж – особенное место с большой историей.

Форвард СКА Джозеф Бландиси поделился мнением о жизни в Санкт-Петербурге. 31-летний канадец проводит первый сезон в FONBET КХЛ.

– Я люблю Санкт-Петербург, это красивый город. Мне повезло, что свой первый сезон в КХЛ я провожу именно здесь. Я наслаждаюсь временем как на площадке, так и вне ее.

– Удалось посетить какие-то знаковые места в городе?

– Я вместе со своей невестой ходил в Эрмитаж, также мне удалось посетить Исаакиевский собор и еще несколько храмов. Мне нравится торговый центр «Галерея», там отличный фудкорт. Вообще я стараюсь увидеть как можно больше в свой первый год здесь.

– И как вам Эрмитаж?

– Я не знаю русский язык, так что мне сложно было читать информацию на стенах, но мне очень понравилось все то великолепие, которое царит вокруг. Это особенное место с большой историей и там всегда много людей, – сказал Бландиси.

